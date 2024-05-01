Основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы за отмывание денег

Суд в США приговорил основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао к четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций США. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
По версии обвинения, отсутствие необходимых мер по борьбе с отмыванием денег со стороны руководства криптобиржи привели к тому, что площадка стала инструментом для финансирования торговли людьми, наркотрафика и терроризма.
Кроме того, следствие утверждало, что в период с января 2018 года по май 2022-го Binance провела сделки между пользователями из США и Ирана на общую сумму 899 миллионов долларов. Таким образом, по мнению обвинения, криптобиржа «критически подорвала эффективность санкций США против Ирана».
«Умышленное нарушение Чжао законодательства США не было случайностью или недосмотром. Он принял деловое решение о том, что нарушение закона – лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы», – утверждали прокуроры.
В ходе процесса обвинение просило суд назначить Чжао три года лишения свободы. Подсудимый признал свою вину и добровольно приехал на суд в США из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме четырех месяцев заключения суд приговорил его к штрафу в 50 миллионов долларов. В свою очередь, сама криптобиржа должна будет выплатить американским властям 4,3 миллиарда долларов.
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