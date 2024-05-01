Основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы за отмывание денег

Суд в США приговорил основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао к четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций США. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По версии обвинения, отсутствие необходимых мер по борьбе с отмыванием денег со стороны руководства криптобиржи привели к тому, что площадка стала инструментом для финансирования торговли людьми, наркотрафика и терроризма.

Кроме того, следствие утверждало, что в период с января 2018 года по май 2022-го Binance провела сделки между пользователями из США и Ирана на общую сумму 899 миллионов долларов. Таким образом, по мнению обвинения, криптобиржа «критически подорвала эффективность санкций США против Ирана».

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«Умышленное нарушение Чжао законодательства США не было случайностью или недосмотром. Он принял деловое решение о том, что нарушение закона – лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы», – утверждали прокуроры.

В ходе процесса обвинение просило суд назначить Чжао три года лишения свободы. Подсудимый признал свою вину и добровольно приехал на суд в США из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме четырех месяцев заключения суд приговорил его к штрафу в 50 миллионов долларов. В свою очередь, сама криптобиржа должна будет выплатить американским властям 4,3 миллиарда долларов.

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