В НАТО считают «маловероятным» вторжение России на территорию альянса

Аналитики НАТО считают, что прямое вторжение России в одну из стран-членов альянса в ближайшем будущем «маловероятно». Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

В то же время, отмечает WSJ, некоторые чиновники альянса опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах и использовать напряженность как предлог для вмешательства.

В марте в Латвии военные 14 стран-членов НАТО провели учения Crystal Arrow, в ходе которых отработали сценарий обороны страны от российского вторжения и попытке армии России продвинуться в сторону Риги.

Тогда же об отсутствии угрозы прямого российского вторжения говорил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр «Я не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России выходят за рамки Украины. Мы знаем это, поэтому Североатлантическому альянсу в целом необходимо быть более подготовленным», — добавил он.

О невозможности прямого военного конфликта между Россией и НАТО также говорили и в Москве. Так, Владимир Путин заявлял, что такое столкновение приведет к началу третьей мировой войны, в чем «вряд ли кто-нибудь заинтересован». У Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами альянса, утверждал он.

В то же время прямые угрозы в адрес государств-членов НАТО не раз звучали не только в эфире российского государственного телевидения, но и в заявлениях официальных лиц.

Так, например, в конце апреля замглавы российского МИД Сергей Рябков и официальная представительница МИД Мария Захарова заявили, что, в случае появления в Польше ядерных объектов НАТО, они станут «легитимной» целью для российских военных.

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