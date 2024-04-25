МИД: Возможные ядерные объекты в Польше станут «легитимной» целью для России

Россия будет рассматривать ядерные объекты НАТО как легитимную военную цель в случае их размещения в Польше. Об этом заявили замглавы российского МИД Сергей Рябков и официальная представительница МИД Мария Захарова.

Рябков утверждает, что расширение ядерной миссии НАТО, вне зависимости от страны, в которой могут быть размещены ядерные объекты, носит «угрожающий» и «дестабилизирующий» характер.

В беседе с ТАСС замглавы МИД заявил: «Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане».

С подобным заявлением ранее выступила Мария Захарова. Она считает, что Польша делает все, «чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что Россия предпримет «необходимые ответные шаги».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Он подтвердил, что обсуждал этот вопрос с властями США во время своего визита: «Если со стороны наших союзников будет принято решение о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы».

Дуда утверждает, что потенциальное размещение ядерного оружия на территории Польши вызвано «милитаризацией» Калининградской области и размещением российского ядерного оружия в Беларуси. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что окончательное решение еще не принято.

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