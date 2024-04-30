Иранские силовики изнасиловали и убили девушку-подростка

Трое сотрудников иранской службы безопасности изнасиловали и убили 16-летнюю Нику Шакарами после того, как она приняла участие в протестах из-за убийства Махсы Амини в 2022 году. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на утекшие документы.

Среди утекших файлов был доклад под грифом «совершенно секретно» об итогах слушаний по делу Шакарами, проведенных Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В документе названы имена убийц и их старших командиров, которые пытались скрыть эту информацию.

20 сентября 2022 года Шакарами появилась на видео, на котором она стояла на мусорном баке и сжигала хиджаб. В тот же день она пропала. Ее родственники рассказывали, что незадолго до исчезновения девушка звонила подруге и говорила, что ее преследовали сотрудники сил безопасности. В то время в Иране проходили массовые протесты, связанные с гибелью другой девушки, 22-летней Махсы Амини — Назидательный патруль задержал ее и избил до смерти за «неподобающее» ношение хиджаба.

Семья Ники Шакарами нашла ее тело в морге спустя девять дней после исчезновения. Иранские власти отрицали свою причастность к ее смерти и утверждали, что девушка совершила самоубийство.

Фото: Ника Шакарами (Би-би-си)

Документ, адресованный главнокомандующему КСИР, к которому получил доступ Би-би-си, подтверждает то, что Шакарами преследовали силовики. В нем сказано, что 20 сентября несколько подразделений безопасности под прикрытием наблюдали за демонстрацией в Тегеране. Несколько силовиков из подразделения Team 12 («Команда 12») приняли Шакарами за лидера оппозиции, так как она «необычно себя вела» и часто звонила по телефону. Силовики попытались задержать ее, но девушка убежала.

Через час ее нашли и все-таки задержали. Шакарами посадили в задний отсек фургона без опознавательных знаков. Вместе с ней там находились трое силовиков: Араш Калхор, Садег Монджази и Бехруз Садеги. Их руководитель Мортеза Джалиль находился в передней части фургона вместе с водителем. В отчете говорится, что силовики пытались найти отделение полиции, куда можно было бы отвезти девушку, но все они были переполнены.

Судя по отчету, Шакарами громко кричала и ругалась. Один из полицейских заткнул ей рот своими носками, а другой сел на нее, пытаясь обездвижить, но девушка продолжила вырываться.

«Я не знаю, что произошло, но через несколько минут она [снова] начала ругаться. Я ничего не видел, только слышал звуки борьбы», — рассказал следователю один из силовиков Араш Калхор. По его словам, когда он включил фонарик на телефоне, он увидел, как его коллега Садег Монджази засунул руку под брюки Шакарами. После этого силовики «потеряли контроль над ситуацией»: «Я начал бить ногами и руками, но на самом деле не знал, бью ли я наших ребят или обвиняемую», — говорил Калхор.

Садег Монджази опроверг показания Калхора. Он отрицал, что засовывал руку под брюки задержанной. В то же время он добавил, что не может отдать факт того, что, сидя на Шакарами, он возбудился и коснулся ее ягодиц. После этого девушка толкнула и поцарапала силовика так, что он упал, рассказал он.

«Она ударила меня ногой по лицу, поэтому мне пришлось защищаться», — говорил Монджази.

В какой-то момент командир подразделения Джалиль приказал водителю остановиться и открыл заднюю дверь фургона. Там он обнаружил безжизненное тело Шакарами. Он рассказал следователю, что не стал выяснять, что произошло, и лишь смыл кровь с ее головы и лица.

«Я думал только о том, как ее перевезти, и никому не задавал вопросов. Я лишь спросил: “Она дышит?” Бехруз Садеги ответил: “Нет, она мертва”», — рассказал Джалиль. После этого он позвонил неназванному высокопоставленному офицером под кодовым именем «Наим 16». Тот посоветовал ему выбросить труп на улицу.

Авторы отчета, который цитирует Би-би-си, пришли к выводу, что в фургоне произошел эпизод сексуализированного насилия и драка. Причиной смерти Шакарами стали множественные удары, которые ей наносили тремя дубинками и тремя электрошокерами. Какой из ударов стал смертельным, неизвестно.

Би-би-си отмечает, что ответственные за смерть девушки люди не понесли наказания. Издание направило запросы в КСИР и правительство Ирана, но не получило ответа.

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