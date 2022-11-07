Поддержать
Истории

«Чтобы пойти учиться или выехать из страны, мне нужно разрешение мужа»

Рассказываем истории двух иранок, которые пережили насилие, дискриминацию и унижения из-за режима. Сейчас они борются за свои права

07.11.2022

Уже почти два месяца в Иране продолжаются протесты против действующего режима. Поводом для них стала гибель Махсы Амини — девушки, которую Назидательный патруль задержал и избил за «неподобающее» ношение хиджаба. В Иране девочек выдают замуж с 13 лет, женщинам нельзя появляться на улице без хиджаба, а право на «беспричинный» развод есть только у мужа. И в последние годы их все больше поражают в правах. «Холод» поговорил с иранками о том, через что им пришлось пройти и против чего они протестуют.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

«Брак — кульминация несправедливости. В нем женщина абсолютно бесправна»

Нафисех, 33 года, Тегеран

До семи лет я была свободной: играла в футбол, общалась с мальчиками и не носила хиджаб. Отец родом из бедной религиозной семьи, из-за чего сильно ограничивал мою маму, но со мной почему-то вел себя иначе: поддерживал любые игры, мечты и планы. Все изменилось, когда я пошла в школу. Там нужно было обязательно носить чадру (надевается при выходе из дома и закрывает фигуру женщины с головы до ног. — Прим. «Холода») — в темных тонах. А отец даже в свободное от школы время начал заставлять меня носить хиджаб. Первые годы мне это льстило: казалось, что это признак взрослости. Но вскоре я возненавидела хиджаб: мне хотелось ходить в коротких юбках и джинсах, как в американских фильмах. 

Мама и двое старших братьев помогали мне противостоять отцу. Они объясняли ему, что он растил меня в свободе и теперь не может так подавлять. Спустя несколько лет отца удалось переубедить — он больше не считает, что женщины должны покрывать голову, и верит в наше право на независимость. Но даже если бы отец не настаивал на хиджабе, в школьные годы мне бы все равно пришлось его носить. У преподавателей было право отчислить ученицу, если она ходила с непокрытой головой вне школы — так случилось и со мной. Однажды учительница встретила нас с братом на избирательном участке. Я была без хиджаба. Она позвонила маме и сказала, что видела меня с мужчиной. Мама объяснила, что это мой брат, но из-за того, что на мне не было платка, меня отчислили из школы. 

В новой школе было не лучше. Иногда преподавательницы проверяли, выщипывали ли мы брови: если да, они могли снизить оценки. Еще учителя проверяли наши сумки: если находили в них косметику, то орали на нас перед всем классом. После такого я каждый раз еще долго приходила в себя: меня трясло, я рыдала. Но я продолжала противостоять абсурдным правилам. 

Однажды мне удалось пронести в школу диск с фильмом о Гарри Поттере, чтобы одолжить подруге. Одна из одноклассниц, завербованная преподавательницей для слежки за классом, настучала, и директриса вызвала нас к себе. Она вытащила из моей сумки диск и сломала его. Я понимала, что такое отношение абсурдно, и продолжала делать то, что хотела, но все же мне постоянно было стыдно — будто я совершаю что-то плохое и подвожу учителей. Религия сыграла в этих ощущениях важную роль. Нас постоянно запугивали богом, адом и наказаниями, которые нас ожидают. Мне было страшно от мысли, что будет со мной после смерти. Однажды учительница задала нам проект: молиться трижды в день по пять минут и записывать часы молитвы, а в конце учебного года сдать записи — я решила не выполнять это задание и все выдумала. Чувство вины за это еще долго преследовало меня. 

Я думала, что в университете будет чуть свободнее, но оказалось наоборот: меня постоянно отчитывали за внешний вид, не стесняясь в выражениях. При этом определенного дресс-кода не было: все зависело от мнения охранника, который дежурил в тот день. Иногда меня называли проституткой, причем поводом могло стать что угодно: например, слишком короткая, свободная или разноцветная чадра. Помню, как профессор отчитал нас с однокурсницами за немного укороченные рукава: он сказал, что так мы провоцируем его эрекцию. 

Женщинам не прощали «ошибки». Однажды однокурсник пропустил занятие по французскому и попросил меня рассказать, что мы проходили. Мы сели на лавочке во дворе университета. Между нами, как положено между незамужними мужчиной и женщиной в Иране, было свободное место. Я не успела начать рассказывать, что было на лекции, как подошел Назидательный патруль сил правопорядка Ирана и нас арестовал. Однокурсника отпустили почти сразу, а мне пришлось провести в полиции несколько часов: меня оскорбляли, поучали, что я не могу сидеть рядом с мужчиной, и отпустили только после письменного обещания вести себя «прилично».

Я жила в общежитии, потому что мой университет был в городе Эрак, а семейный дом — в Тегеране. Девушкам запрещалось находиться вне общежития после восьми вечера: если мы опаздывали, нас могли не пустить внутрь. Я не попала на выпускной, потому что моя подруга сломала лодыжку и я отвезла ее в больницу. Потом я вернулась в общежитие, чтобы переодеться. Это было после восьми вечера. Когда я собралась выходить, охранники не выпустили меня из здания. 

Ситуация с правами женщин стала еще хуже после прихода к власти Махмуда Ахмадинежада (президент Ирана с 2005 по 2013 год. — Прим. «Холода»). Когда он переизбирался на второй срок в 2009 году, выборы прошли с нарушениями, и многие вышли на улицы. Это были мирные протесты, но повсюду стояли полицейские: они снимали протестующих на камеру, а потом тех из них, кто были студентами, отчисляли из университета. Нас лишили тех немногочисленных свобод, которые у нас были. [Религиозным] фанатикам тогда будто бы дали негласное разрешение на контроль и жестокое обращение над женщинами. 

Однажды я спускалась в метро в Тегеране, на мне была просторная чадра и свободно повязанный платок. Ко мне подошел мужчина и сказал, чтобы я надела платок «правильно». Я ответила, что мой платок его не касается. Тогда он ударил меня по лицу, а я начала защищаться. Я — мастер тхэквондо и знаю, как за себя постоять. Но меня до сих трясет, когда я вспоминаю об этом нападении. Как женщина будет чувствовать себя безопасно в Иране, если любой прохожий может на нее напасть? Метро в тот день было переполнено, но никто не попытался меня защитить — ни словом, ни делом. Иранский режим годами приучал людей не вмешиваться в политику, а лишь безвольно подчиняться. Поэтому большинство пассивно и сковано страхом. 

Брак — это, наверное, кульминация несправедливости по отношению к женщине в Иране. Она в нем абсолютно бесправна. Муж решает, где семья будет жить, будет ли жена работать и если да, то кем. Если муж погибает, женщина не может просто так оформить опеку над детьми — только с разрешения отца мужа. Я в браке уже почти 10 лет, и мне повезло: мой муж прекрасный человек и феминист — я ни разу не чувствовала, чтобы он использовал иранские законы против меня. Несмотря на это, то, что он обладает надо мной такой юридической властью, для меня очень болезненно.

В Иране женщины могут вернуть себе права в браке — но с разрешения мужа. Как-то я хотела пойти для этого к нотариусу, и муж спросил: «Ты мне не доверяешь?». Я объяснила, что дело не в доверии, а в несправедливости — и он согласился. Правда, мне пока что не удалось найти время, чтобы этим заняться. 

Муж поддерживает меня в моем нежелании носить хиджаб. Обязанность покрывать голову для меня унизительна. Официальные лица каждый день дают понять, что единственные функции женщины — это уход за мужем, рождение детей и работа по дому. Этот режим — женоненавистнический. Когда убили Махсу Амини, я пришла в ярость. Режим убил не только невинную девушку, но и мечту иранок на светлое будущее. Я хочу видеть этих людей в тюрьме — за все преступные 43 года, что они находятся у власти. После убийства Махсы я больше не ношу хиджаб. И я не одна: я вижу все больше девушек и женщин с непокрытой головой. Мы поддерживаем друг друга добрым словом и улыбкой, когда встречаемся в общественных местах. 

Сначала я боялась идти протестовать. В первую очередь из-за своей четырехлетней дочери. Моей формой протеста были посты о происходящем в соцсетях, отказ носить хиджаб и выкрикивание оппозиционных слоганов из окон по вечерам. Но потом я поняла, что не могу сидеть дома, и начала участвовать в митингах в районе, где мы живем. Несколько раз я выходила одна, один раз — с братом и его женой. Муж поддерживает меня и каждый раз, когда я ухожу протестовать, остается дома с дочкой. 

«Чтобы пойти учиться или выехать из страны, мне нужно разрешение мужа»
«Чтобы пойти учиться или выехать из страны, мне нужно разрешение мужа»
«Чтобы пойти учиться или выехать из страны, мне нужно разрешение мужа»
Фото: архив Нафисех

На первом своем протесте 25 октября я кричала изо всех сил — будто выплескивала всю боль, которая скопилась во мне за эти годы. Вокруг были и мужчины, и женщины без хиджаба. Я чувствовала невероятную общность с людьми вокруг. Мы стояли бок о бок: арабы, курды, луры, белуджи, гиляки — все народности, существующие в Иране, которых режим годами учил ненавидеть друг друга, чтобы разделять и властвовать. Все вместе мы кричали: «От Тегерана до Курдистана, мы положим нашу жизнь ради Ирана!»; «От Тегерана до Захедана, мы положим нашу жизнь ради Ирана!». Мы заботились друг о друге: рекомендовали закрывать лицо, чтобы нас потом не могли найти по камерам, и поддерживали ободряющими словами. Я видела в их глазах —  особенно у женщин — любовь к окружающим и бесконечную ненависть к режиму и испытывала необыкновенную гордость за своих сограждан. 

В одну из протестных ночей, 27 октября, полицейские пустили слезоточивый газ. Мы спрятались в близлежащем здании. Потом послышались выстрелы. Тогда я решила, что пора уходить, и побежала по переулкам домой. На следующую ночь наш район окружили: полицейские начали стрелять по окнам, из которых выкрикивали протестные слоганы, но мы не останавливались. Это продолжалось часа три. Потом они пустили слезоточивый газ — мы живем на девятом этаже, и, несмотря на эту высоту, мои глаза слезились. Некоторых соседей арестовали. В громкоговорители они угрожали казнить всех протестующих. 

Мне страшно, что со мной или семьей может что-то случиться, но пути назад нет. Я мечтаю о свободной стране, которая использует потенциал всех ее граждан. О стране, где гендер, верования или сексуальная ориентация людей не влияют на положение людей в обществе. О стране, в которой женщины могут делать, что хотят. Мы пытаемся отвоевать нашу страну у фанатиков. И я уверена, что у нас это получится. 

«Для иранского общества мы — второсортные люди»

Бита, 40 лет, Тегеран

Когда я думаю о своем взрослении, я в первую очередь вспоминаю старшего брата. Он избивал меня за любую — на его взгляд — провинность: за непокрытую голову, макияж, дружбу с мальчиками. Он на 13 лет старше меня и профессиональный борец. Когда мне было 19 лет, он выбил мне два зуба за долгий разговор по телефону. Когда мне было 20, он побил меня за общение с девочкой, которая ему не нравилась. Если мне кто-то звонил, он выхватывал телефон из рук, чтобы убедиться, что мне не звонит мужчина. Cам же он регулярно приводил домой девушек. Он часто повторял, что если увидит меня с мальчиком, то убьет. И я уверена, что он бы это сделал. 

Я старшая из четырех сестер, и мне доставалось больше всего. Не из-за возраста — просто я отказывалась подчиняться как брату, так и патриархальным нормам иранского режима. Когда мне говорили не общаться с парнями, я тут же начинала дружить только с мальчиками. Когда мне велели не выходить из дома, я гуляла часами. Однажды я гуляла с другом, и нас увидела соседка — она рассказала об этом брату. Как только я пришла домой, он на меня накинулся. Вся семья пыталась его оттащить, но родители были слабее. Он сильно меня избил. Порой физическая и эмоциональная боль от его побоев была невыносима — я несколько раз пыталась покончить с собой. 

Я всегда любила музыку и хотела стать певицей. Но в Иране женщина не может петь публично (выступать можно только в смешанной группе или исключительно перед женщинами. — Прим. «Холода»). Если брат видел, что я слушаю музыку, он отбирал у меня магнитофон и прятал его в шкафу, а ключ от него носил с собой. Если мы ехали в машине и он замечал, что мне нравится песня, он тут же ее выключал.

В школе ситуация была не лучше. Девочек жестко контролировали: что и как носить, что читать, с кем общаться, как разговаривать. При входе в школу охранники заглядывали в наши сумки. Все, кроме книг, было запрещено. Если у тебя находили косметику, то могли на неделю исключить из школы. Однажды в моей сумке нашли фотографии футболистов и видеокассету. Мне снизили балл по дисциплине и пожаловались матери. Когда об этом узнал брат, он в очередной раз меня избил. Чтобы жить хоть сколько-то интересной жизнью, мне приходилось постоянно врать семье и учителям. Чтобы улучить время друзьям, вместо того, чтобы ехать на автобусе, мы шли в школу пешком несколько километров. Если опаздывали, говорили, что автобус задержался. Я постоянно испытывала страх разоблачения, но продолжала таким образом противостоять репрессивным нормам. 

В каждом классе была ученица-шпионка, завербованная преподавателями, которая следила, не нарушает ли кто-то правила. Мы не знали, кто она, и подозревали друг друга. Я дружила с мальчиками, но общество постоянно навязывало девушкам, что мальчики хотят от нас только секс. Все это создавало атмосферу постоянного недоверия, страха и паранойи. 

Моей единственной мечтой было выйти замуж, чтобы наконец-то уйти из семьи и делать то, что мне нравится. Поэтому замуж я вышла примерно в 20 лет. Мы с мужем знали друг друга с детства: наши семьи дружили. За два года до свадьбы мы особенно сблизились. У него есть сестра, и я видела, как он с ней обращался, — совсем не так, как мой брат со мной: он поддерживал ее во всех начинаниях. 

Семья одобрила мой выбор. В первые несколько месяцев после свадьбы муж просил меня носить платок на семейных встречах, но, когда я отказывала, он не настаивал, а потом и вовсе привык, что я не покрываю голову. Мы, возможно, не согласны друг с другом в некоторых вопросах, но решаем разногласия полюбовно: он уважает мой выбор. Когда мы поженились, я начала реализовывать свои давние мечты: пошла учиться на переводчика, стала чаще гулять с друзьями и слушать музыку. Даже такие, казалось бы, базовые вещи женщинам в Иране даются нелегко. После свадьбы муж наделяется неограниченной властью — даже если он не хочет ее использовать, женщине приходится постоянно к нему обращаться. Например, для того, чтобы пойти учиться или выехать из страны, мне нужно разрешение мужа. Я доверяю своему партнеру, но мне все равно страшно, что однажды он захочет использовать власть, данную ему иранским режимом. Он может взять себе вторую жену, например.

«Чтобы пойти учиться или выехать из страны, мне нужно разрешение мужа»
Фото: архив Биты

Даже с мужем нахождение в публичном пространстве для женщины полно потенциальной опасности. Однажды нас остановил Назидательный патруль, потому что на моем пальто отсутствовала последняя пуговица. Муж рассердился и сказал полицейским: «Я не смотрю на подол пальто моей жены, почему это делаете вы?» В ответ Назидательный патруль начал его оскорблять: говорить, что он не мужчина, так как не следит за своей женщиной. Они дали мне булавку и отпустили только после того, как я скрепила подол пальто. 

Что бы ни сделал с женщиной мужчина, ответственность за это перекладывают на женщину. Однажды я ехала в автобусе в «коротком» пальто, и мужчина начал меня трогать. Я дала ему пощечину, а он ударил меня в ответ со словами, что если бы я этого не хотела, то не одевалась бы «так». В таких случаях справедливости добиться невозможно, потому что режим на стороне мужчин — таких, как тот абьюзер. Окружающие видели, что происходит, но молчали. Я знала, что не сделала ничего плохого, но мне было стыдно. Мне казалось, что все вокруг были на стороне мужчины.

Я всегда стараюсь ходить без платка — носила его лишь на шее. На улице на меня часто брезгливо смотрят или выкрикивают оскорбления, если я иду с непокрытой головой. Когда я была в религиозном городе Кум неподалеку от Тегерана, женщина плюнула на меня за то, что я была не в чадре. Я замерла от неожиданности и ужаса. Потом стала кричать, чтобы она шла своей дорогой и что это не ее дело, как я покрываю свое тело.

Пять лет назад я сказала брату, что с ним связаны худшие мгновения моей жизни. Что его строгость и насилие только ранили меня, но не заставили следовать правилам. Что я гуляла с мальчиками и у меня был бойфренд. И что единственное, чему он меня научил своей жестокостью, — это врать. Он смутился и сказал, что был молод и чувствовал, что общество ожидает от него, как от старшего брата, такого поведения. В его словах чувствовались раскаяние и скорбь. Я его простила.

После того как режим убил Махсу Амини, я больше не ношу платок ни при каких обстоятельствах и ни в какой форме — даже как шейный. Смерть Махсы не первое убийство из-за иранских патриархальных устоев, вспомнить хотя бы Ромину Ашрафи (13-летнюю девушку, которую отец обезглавил за то, что она сбежала из дома с 35-летним мужчиной. — Прим. «Холода»). Но именно гибель Махсы стала последней каплей — мы больше не можем выживать при этом режиме. Раньше я боялась участвовать в протестах. Лишь в 2014 году выходила против массовых кислотных атак на женщин (в 2014 году в иранском городе Исфахан мужчины-мотоциклисты облили кислотой нескольких женщин, которые ехали на машине с опущенными стеклами. Предположительно, преступники считали, что женщины неподобающе одеты. Тысячи иранок вышли на улицы с требованием прекратить насилие против женщин. — Прим. «Холода»). Тогда это был мирный митинг: мы с друзьями молча шли по улицам Тегерана, однако полиция обращалась с протестующими очень жестко, а под конец пустила слезоточивый газ. В последние годы ситуация в Иране только усугубилась, особенно для женщин. Для иранского общества мы — второсортные люди. 

Я участвовала в самом первом протесте, вспыхнувшем из-за убийства Махсы. В тот день я испытала ненависть по отношению к режиму. На улицу я вышла именно против режима, а не только против ношения хиджаба. Я вышла на улицу одна: мой муж остался с нашим шестилетним сыном. Большинство протестующих были женщины и девочки — по моим ощущениям, 15–25 лет. Большая часть была с непокрытой головой. Но были и женщины в хиджабе. Как я уже говорила, эти протесты в первую очередь направлены против режима. Я чувствовала себя счастливой и свободной. Но вскоре появились полицейские: они стали избивать людей, а потом пустили слезоточивый газ. Я испытала чудовищный страх. Мне было больно от мысли, что я могу больше не увидеть сына, — и я побежала к дому. 

На следующий день мы узнали, что во время протеста брату нашего друга полицейские прострелили печень. Они не дали вызвать скорую, и он скончался в их машине. Его родственников арестовали и отпустили только при условии, что они объявят, что погибший умер от инфаркта. Родственники согласились. 

После этого на протесты я больше не выходила. Я не хочу, чтобы мой сын потерял маму. Я выражаю протест тем, что больше не покрываю голову. Я вижу все больше и больше женщин без хиджаба. Каждый день в девять вечера люди начинают выкрикивать из квартир оппозиционные слоганы. Кажется, это делает большинство наших соседей. Протесты продолжаются каждую ночь и особенно — по субботам. Мой муж тоже выходит на улицы — раз или два в неделю. Я, конечно, очень за него боюсь, но горжусь, что он хочет лучшего будущего для меня и нашего сына.

Автор
Екатерина Бодягина
Фото на обложке
S. Azad / SIPA / Scanpix
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»