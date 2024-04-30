Хинштейн поддержал идею «проверять сексуальную ориентацию» чиновников

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что поддерживает идею «проверять сексуальную ориентацию» чиновников перед их назначением. Об этом он сказал в интервью изданию «Самарское обозрение».

«На мой взгляд, зонами недоступности должны быть те учреждения, структуры органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи <﻿…﻿> Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого», — заявил он, не уточнив, каким, по его мнению, образом должна проводиться подобная проверка.

«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности», — добавил Хинштейн.

Ранее он в своем телеграм-канале написал о гомосексуальности министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева. «Почему молодежная политика в Самарской области идет, простите уж, через задницу, и воспитание детей доверяют открытым гей-пропагандистам? Ответ на этот вопрос наверняка знает министр молодежной политики региона Сергей Бурцев. Как раз накануне он вернулся из отпуска, который проводил вдвоем со своим подчиненным Андреем Золотухиным», — говорилось в посте Хинштейна.

Он также отметил, что сообщил об этом «во все инстанции, а также губернатору Дмитрию Азарову». Вскоре после этого Бурцев подал в отставку.

Позже Хинштейн также обвинил в пристрастии к маникюру с розовым лаком и любви к «совместному фотографированию с юношами нетрадиционной ориентации» вице-спикера Самарской облдумы Александра Живайкина. Тот позже ответил, что на фото, которое стало поводом для этих обвинений, не его рука, и показал Хинштейну кулак.

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