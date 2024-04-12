Министр ушел в отставку из-за обвинений в гомосексуальности

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев уволился после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинил его в гомосексуальной связи с подчиненным.

«Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона! В связи с этим принял решение подать в отставку. Время все расставит на свои места», — написал Бурцев на своей странице во «ВКонтакте».

Накануне Хинштейн заявил, что Бурцев якобы провел отпуск в одном номере со своим подчиненным Андреем Золотухиным в кисловодском отеле «Ваш отдых».

«Можно, конечно, попытаться объяснить недельное проживание в одном номере двух неженатых, бездетных мужчин желанием сэкономить; при том, что номер по “выгодному тарифу” обошелся им в 56 тысяч рублей, а ежегодный официальный доход Бурцева превышает 2,5 миллиона. Или — сослаться на нехватку номеров, которой, впрочем, не наблюдалось и близко», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Хинштейн утверждает, что самарские блогеры называют Бурцева с Золотухиным «парой», а в сети якобы есть немало их «нежных фото».

«Да, частная жизнь человека — его личное дело. Иди речь о любом другом чиновнике, я не стал бы об этом писать. Но только не о министре, впрямую отвечающем за реализацию молодежной политики в многомиллионном регионе, который сотрясают ЛГБТ-скандалы. И тогда становятся понятно, откуда в ведомстве Бурцева и гей-пропагандисты, и молодежные гей-активисты, и школьные воспитатели, администрирующие гей-паблики», — пишет Хинштейн.

Ранее Хинштейн заявил, что Самарская областная прокуратура начала проверку «по признакам пропаганды ЛГБТ» в соцсетях сотрудника регионального агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича, который на тот момент уже уволился «по собственному желанию». Депутат утверждает, что Леонтович администрировал «прозападный паблик с гейскими фото».

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