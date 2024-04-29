Фронтмен «Коррозии металла» рассказал о коме барабанщика после рейда силовиков

После рейда силовиков в нижегородском клубе «Ненависть», где проходил концерт треш-метал группы «Коррозия металла», ее барабанщик Марк Бейгун впал в кому. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал фронтмен группы Сергей «Паук» Троицкий.

Он также сообщил, что «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. «Планы какие? Никаких. Группа „Коррозия металла“ приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», — сказал он «Известиям».

28 апреля в Нижнем Новгороде силовики сорвали концерт «Коррозии металла», в проходивший в одном из местных клубов. Поводом, как заявили в местном МВД, стал мерч группы с изображениями коловратов, которые российские власти считают неотличимыми от нацисткой свастики.

Полицейские избили и задержали около 40 зрителей, а также нескольких музыкантов группы, включая самого Троицкого. Директор «Коррозии металла» Мария Рунова заявила, что в результате действий силовиков получила сотрясение мозга и пообещала пожаловаться на неоправданную жестокость полицейских.

Как сообщила «Медиазона», после задержания Троицкого, а также гитаристов Даниила Буренкова и Рамиля Зейналова оштрафовали на тысячу рублей каждого по протоколу о демонстрации нацистской символики. При этом сам Троицкий в суде утверждал, что изображения, которые силовики посчитали коловратом, это на самом деле паук с лапками.

Несколько песен «Коррозии металла» внесены в федеральный список экстремистских материалов. Лидера группы Сергея Троицкого несколько раз штрафовали за пропаганду нацистской символики, а также исполнение песен, которые признаны в России экстремистскими.

Позже телеграм-канал Baza со ссылкой на неназванного музыканта из «Коррозии металла» написал, что Троицкий выдумал историю про впавшего в кому барабанщика, чтобы привлечь внимание к жестоким действиям нижегородских силовиков.

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