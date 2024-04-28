Сергея «Паука» Троицкого задержали за «пропаганду нацистской символики»

В ночь на 28 апреля силовики ворвались в нижегородский клуб «Ненависть», где выступала трэш-метал-группа «Коррозия металла». Они задержали около 40 зрителей, а также несколько музыкантов и фронтмена группы Сергея «Паука» Троицкого. Позже на некоторых из них составили протоколы по статье о демонстрации нацистской символики.

Baza опубликовала видео из клуба. На кадрах силовики положили всех присутствующих лицом в пол, некоторых, по словам очевидцев, избили, а одного ударили электрошокером. Директор «Коррозии металла» Мария Рунова рассказала каналу, что в результате действий силовиков пострадали несколько человек. Сама она, по ее словам, получила сотрясение мозга. Рунова, как пишет РИА «Новости», собирается подать заявление на полицейских из-за их грубых действий.

Рунова утверждает, что претензии у силовиков возникли к «мерчу группы», на котором изображены «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами» (под это описание подходит коловрат, который российские суды считают нацистской символикой наряду со свастикой, — прим. «Холода»). По ее словам, эта продукция не предназначалась для продажи.

«При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой», — сообщили позже в местном МВД, уточнив, что на трех участников группы составили административные протоколы за демонстрацию нацистской символики.

«Правоохранители хотят сделать из выступления группы новую „голую вечеринку“, хотя это совсем не так, потому что российское законодательство никто из участников музыкального коллектива не нарушал», — сказала Рунова ТАСС.

Несколько песен «Коррозии металла» внесены в федеральный список экстремистских материалов. Лидера группы Сергея Троицкого несколько раз штрафовали за пропаганду нацистской символики, а также исполнение песен, которые признаны в России экстремистскими.

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