СМИ: Международный уголовный суд может выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

Международный уголовный суд (МУС) может выдвинуть обвинения против высокопоставленных представителей властей Израиля, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Поводом для этого может стать продолжающийся военный конфликт с ХАМАСом. Об этом со ссылкой на израильских чиновников пишет американская газета The New York Times (NYT).

Пятеро собеседников издания заявили, что в Израиле всерьез опасаются выдачи судом ордеров на арест местных чиновников. При этом, по их данным, МУС также рассматривает выдачу ордеров на арест лидеров палестинского движения ХАМАС, с нападения которого на Израиль 7 октября прошлого года началась нынешняя война в Газе.

Как пишет NYT, МУС может обвинить израильское руководство в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, а также в непропорциональном военном ответе на нападение ХАМАСа.

Издание отмечает, что выдача ордера на арест израильских чиновников поставит Израиль в унизительное положение на международной арене на фоне непрекращающихся обвинений в чрезмерной жестокости израильской армии в секторе Газа.

25 апреля Египет передал Израилю предложение от ХАМАСа о перемирии на год в обмен на гарантии прекращения нападений на израильских военных со стороны палестинских боевиков. Ранее представители ХАМАСа заявляли, что готовы отказаться от вооруженной борьбы с Израилем, если тот согласится на создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

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