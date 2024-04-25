ХАМАС пообещал сложить оружие в случае признания Израилем Палестины

Представитель ХАМАС Халил аль-Хайя сообщил, что группировка исламских боевиков согласится на перемирие с Израилем сроком на пять или более лет, если будет создано независимое государство Палестина в границах до 1967 года. Об этом он заявил агентству Associated Press.

Аль-Хайя также утверждает, что ХАМАС сложит оружие и превратится в политическую партию в случае признания государственности Палестины. «Весь опыт людей, которые боролись против оккупантов, когда они стали независимыми и получили свои права и свое государство, что сделали эти силы? Они превратились в политические партии, а их военные формирования превратились в национальную армию», — заявил он.

Кроме того, по словам Халила аль-Хайя, ХАМАС хочет присоединиться к Организации освобождения Палестины и создать единое правительство сектора Газы и Западного Берега. Группировка также готова согласиться «на возвращение палестинских беженцев в соответствии с международными резолюциями» в рамках границ до 1967 года.

Как утверждает Associated Press, маловероятно, что Израиль рассмотрит такой вариант. Журналисты отмечают, что Израиль «дал обещание уничтожить ХАМАС после террористических актов 7 октября, спровоцировавших войну». Нынешнее руководство страны, как пишет агентство, выступает категорически против создания палестинского государства.

Агентство также утверждает, что комментарии Халила аль-Хайя прозвучали на фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении огня. Предложение о разоружении ХАМАС журналисты назвали «значительной уступкой со стороны боевой группировки, официально заявляющей о своей приверженности уничтожению Израиля».

Associated Press отмечает, что реакции со стороны Израиля не последовало.

Война в Израиле началась 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС вошли в кибуц Нир-Оз. В результате нападения погибли около 1200 человек, еще около 250 были взяты в заложники. Как пишет Associated Press, сейчас Израиль готовится к наступлению на город Рафах, где, по заявлениям Израиля, скрываются боевики ХАМАС.

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