У удочеренной российским политиком украинской девочки нашли законного опекуна

У украинской девочки Маргариты Прокопенко, которую удочерил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, есть законный опекун и родная сестра. Об этом сообщает украинское издание ТСН.

Супруга Миронова Инна Варламова вывезла 10-месячную Маргариту Прокопенко и двухлетнего Илью Ващенко из оккупированной части Херсонской области летом 2022 года. До войны оба ребенка содержались в местном детском доме. В сентябре детей обследовали в московской больнице, после чего они оказались в квартире Варламовой.

Журналисты ТСН утверждают, что они получили доступ к переписке Варламовой со своей родственницей Еленой Поликарповой. Из нее следует, что Варламова и Миронов обсуждали со своими старшими детьми вывоз украинских детей из Херсонской области. Они просили держать эту информацию в тайне.

Впоследствии Маргарите Прокопенко изменили имя и место рождения. В ее текущих документах значится, что девочку зовут Марина Миронова, и что она родилась в Московской области. От Ильи Ващенко при этом было решено избавиться, так как врачи обнаружили у него некое заболевание. Судя по переписке, на которую ссылаются журналисты, Варламова сказала своей родственнице, что глава Херсонского детдома «подсунул ей некачественного ребенка». Где сейчас находится Илья Ващенко, неизвестно. По данным ТСН, он перестал жить в семье Миронова 17 октября 2022 года.

В то же время украинские власти обнаружили законную опекуншу украденной Маргариты Прокопенко. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, это Дарина Репина, которая сейчас живет в Греции и воспитывает родную сестру Маргариты — Аню. Она смогла вывезти ребенка из оккупированной части Херсонской области вместе со своей дочерью. «Так как они сестры, я бы очень хотела, чтобы они росли вместе», — сказала Репина про возможное воссоединение Маргариты и Ани.

«Важные истории» сообщают, что помимо законной опекунши и сестры у Маргариты Прокопенко есть родной брат Максим. Он тоже воспитывался в Херсонском детдоме, но в октябре 2022 года его также вывезли оттуда россияне. По данным проекта по расследованию военных преступлений в Украине The Reckoning Project, сейчас Максим Прокопенко находится в доме ребенка «Елочка» в аннексированном Симферополе.

В феврале 2024 года Евросоюз ввел санкции в отношении жены Миронова Инны Варламовой из-за вывоза ребенка из Украины. Согласно международному праву, усыновление украинских детей россиянами может считаться военным преступлением и рассматриваться как геноцид, писали «Важные истории».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.