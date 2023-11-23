Глава «Справедливой России» Сергей Миронов и его жена удочерили девочку, похищенную в Украине

Глава «Справедливой России» 70-летний Сергей Миронов и его новая жена 55-летняя Инна Варламова удочерили годовалую девочку, похищенную в Украине. Ей изменили имя и место рождения. Это первый публично подтвержденный случай усыновления ребенка, вывезенного из оккупированных украинских территорий, российским политиком такого ранга, пишут «Важные истории».

В конце августа 2022 года Инна Варламова, которая с 2015 года работает в аппарате Госдумы, приехала в Херсонскую область. Вместе с ней была первая заместитель Миронова в Госдуме Яна Лантратова. Уехали женщины с двумя детьми — 10-месячной Маргаритой Прокопенко и двухлетним Ильей Ващенко. Как писало украинское издание Hromadske, до полномасштабного российского вторжения эти дети жили в Херсонском доме ребенка.

Во время визита Варламовой Маргарита находилась в Херсонской областной детской больнице, где лечилась от бронхита. Заведующая педиатрическим отделением Наталья Лютикова рассказала журналистам из студии документальных фильмов Top Hat/Hayloft Productions, что вместе с ней в больницу приехала назначенная российскими властями глава местного дома ребенка Татьяна Завальская. Женщины осмотрели детей и остались довольны их состоянием. А затем стали требовать их выписать, чтобы увезти в Москву.

«Когда я спросила, почему я должна выписывать больных детей, Завальская сказала, что та женщина их выбрала и повезет в Москву, уже все готово и есть билеты», — рассказала сотрудница больницы.

Через неделю Маргариту и Илью забрали якобы для прохождения реабилитации. Это произошло примерно за два месяца до того, как ВСУ освободили Херсон.

Спустя неделю дети оказались в Подмосковье. В подтверждении этого «Важные истории» опубликовали запрос управления №16 Минсоцразвития Московской области, который был отправлен в Херсонский дом ребенка в начале сентября 2022 года. Ведомство просило прислать документы, которые подтверждают, что Маргарита и Илья остались без попечения родителей.

В ноябре 2022 года Подольский городской суд рассмотрел заявление Варламовой на усыновление. По данным издания, через месяц после решения суда Сергей Миронов со своей женой Инной Варламовой удочерил похищенную в Украине девочку по имени Маргарита Прокопенко. При этом имя девочки изменили на Марину Сергеевну Миронову, а место рождения с Херсона — на подмосковный Подольск.

Биологическую мать Маргариты лишили родительских прав, а ее отец умер, рассказал «Важным историям» источник, знакомый с ситуацией. Однако, по его словам, у девочки есть другие родственники.

О двухлетнем Илье Ващенко известно меньше. Издание пишет, что спустя год после депортации, в сентябре 2023 года, он получил новое свидетельство о рождении и сейчас, вероятно, находится в Московской области.

«Это считается геноцидом и нарушает пункт „е“ ст. 2 Конвенции „О предупреждении геноцида“: насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. У этих детей нередко есть родственники или опекуны в Украине, которые потеряли с ними связь, а в случае воспитанников детских домов опекунами выступают должностные лица этих учреждений. По международному праву стороны конфликта должны предоставлять родственникам и опекунам сведения о пропавших и содействовать их розыску», — говорит юрист Мария Чащилова.

По ее словам, не исключено, что Международный уголовный суд в Гааге может выдать ордер на арест Миронова и его супруги за депортацию украинских детей. В марте такой ордер выписали на Владимира Путина и Марию Львову-Белову.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.