Разведка Украины заявила об уничтожении вертолета в Москве

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об успешной диверсии на московском аэродроме «Остафьево», в результате которой в ночь на 26 апреля был уничтожен вертолет Ка-32.

«Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности для поддержки операций российской оккупационной армии», — говорится в сообщении ГУР.

В телеграм-канале украинской разведки также опубликовано короткое видео, как утверждается, уничтоженного Ка-32. На кадрах в кабине вертолета разгорается пламя, а в конце показаны клубы дымы.

Международный аэропорт Остафьево расположен в Новой Москве севернее Подольска. Он является основным пунктом базирования авиапредприятия «Газпром авиа». Аэропорт принимает и обслуживает самолеты Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24 (26), Ан-72 (74), Фалкон F-900, а также все типы вертолетов.

В ГУР утверждают, что Остафьево также эксплуатируется Министерством обороны России. В российском военном ведомстве сообщения украинской разведки оставили без комментариев.

Гражданский вертолет Ка-32 создан на основе военно-морского Ка-27. Российские провоенные блогеры пишут, что машины этой марки находятся на балансе МЧС. На сайте «Ростеха» сказано, что такие вертолеты привлекают для тушения лесных пожаров.

17 апреля в ГУР заявили об уничтожении транспортного вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре. В сообщении отмечалось, что машины такого класса стоят от 10 до 15 миллионов долларов. «Коммерсантъ», ссылаясь на неназванный источник среди силовиков, писал, что вертолет действительно пытались поджечь, но информация о его уничтожении якобы «не соответствует действительности». Спустя два дня по подозрению в попытке поджога задержали двух старшеклассников.

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