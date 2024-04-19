ФСБ задержала школьников за попытку поджечь вертолет 

В Самарской области сотрудники местного управления ФСБ задержали двоих школьников из Тольятти по подозрению в теракте. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, двое 16-летних старшеклассников 17 апреля пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре. Хинштейн сообщил, что после задержания подростки сознались не только в попытке поджога, но и в других диверсиях, совершенных ранее в Самарской области.

В частности, они сообщили, что, действуя по заданию спецслужб Украины, подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции «Жигулевское Море».

По данным Хинштейна, против школьников возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 205 УК).

В своем посте Хинштейн называет попытку поджога вертолета на военном аэродроме «Кряж» неудачной. В то же время Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 17 апреля сообщило об успешном уничтожении в Самаре вертолета Ми-8. По данным ведомства, эта машина использовалась в ходе российского вторжения в Украину, а ее стоимость составляла от 10 до 15 миллионов долларов.

В свою очередь, местные СМИ сообщали о поджоге релейного шкафа на железной дороге в Самарской области 9 апреля. А 4 марта в регионе произошла попытка подрыва моста на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск, которая привела к сбою в движении поездов.

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