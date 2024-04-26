Обвиняемый в даче взятки Тимуру Иванову отказался от сделки со следствием

Александру Фомину, арестованному по делу о даче взятке Тимуру Иванову, предлагали заключить сделку со следствием, которая могла бы освободить его от уголовной ответственности. Фомин от нее отказался. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как утверждает издание со ссылкой на анонимный источник, следствие предложило Фомину освобождение от уголовной ответственности в обмен на «деятельное раскаяние» — признание вины, помощь следствию, возмещение ущерба или иные действия, вследствие которых совершивший преступление может избежать уголовного преследования.

По данным «Коммерсанта», «размышлявший весь день над этим предложением коммерсант от него якобы отказался». 24 апреля ему предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере и задержали, после чего Басманный суд отправил Фомина в СИЗО до 23 июня.

Заместителя главы Минобороны Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки. На следующий день его отправили в СИЗО «Лефортово». Вместе с ним в изолятор отправили его друга и бизнес-партнера Сергея Бородина.

24 апреля министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Тимура Иванова от должности своего заместителя. Позже суд наложил арест на банковские счета, активы и имущество экс-замминистра и его семьи, в том числе его бывшей жены и приемных детей.

25 апреля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что строительные контракты, которые курировал Иванов, останутся в силе. «Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — сообщил Песков.

После ареста Иванова в СМИ появилась информация, что его подозревают не только в получении взятки, но и в госизмене. Это подтвердили правозащитники проекта «Первый отдел». Защита Тимура Иванова утверждала, что речь идет только о статье о получении взятки. 26 апреля российские информационные агентства сообщили, что дело Иванова может не ограничиться одним эпизодом. В нем также могут появиться новые фигуранты.

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