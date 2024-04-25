Закон о помощи Украине удалось принять благодаря тайным переговорам президента США

Законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов американскому Конгрессу удалось принять благодаря особому плану, который разработал президент США Джо Байден, утверждает Washington Post, ссылаясь на двух анонимных высокопоставленных представителей администрации президента.

Реализация плана началась в феврале во время встречи Байдена с лидерами демократов и республиканцев из обоих уровней Конгресса, включая спикера палаты представителей, которая мешала принятию документа, Майка Джонсона. Именно его и предстояло убедить Байдену, отмечает WP.

Тогда перед Джонсоном и остальными выступили глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента Джейк Салливан. Они в мрачных тонах рассказал, что Украина проиграет без немедленной поддержки США. Салливан даже назвал сроки, когда у Киева полностью закончатся снаряды и не останется ни одной ракеты ПВО. Затем, как пишет издание, Байден отвел Джонсона в сторону и поговорил с ним с глазу на глаз.

Кроме того, по поручению Байдена, его подчиненные при любой возможности должны были объяснять Джонсону, что произойдет с Европой, если Украина проиграет и как это отразится на «амбициях России». Президент США также посоветовал помощникам не критиковать Джонсона, а делать акцент на исторической значимости момента.

Встреча в феврале была главной, но не единственной. Байден организовывал и другие собрания лидеров Конгресса, чтобы переубедить Джонсона.

В итоге, как пишет WP, благодаря брифингам разведки, секретным встречам президента с четырьмя лидерами Конгресса и неделям интенсивной разработки стратегии законопроект о военной помощи Украине, в субботу был принят Палатой представителей подавляющим большинством голосов от обеих партий. 311 конгрессменов поддержали документ, 112 проголосовали против.

Принятый документ предполагает выделение в общей сложности 61 миллиарда долларов. Из этих денег 23 миллиарда пойдут на пополнение американских запасов оружия, которые затем поставят Киеву, 11 миллиардов предполагается пустить на финансирование текущих военных операций США в регионе, а еще около 14 миллиардов — на покупку современных систем вооружения и обороны для Украины.

Также документ обязывает Вашингтон поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Как выяснила газета New York Times, США в тайне уже поставили Украине более 100 таких ракет.

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