СМИ: МИД может перестать выдавать документы россиянам за рубежом

МИД России может перестать оформлять россиянам документы в своих представительствах за рубежом. Об этом пишет «Новая газета», ссылаясь на проект ведомственного приказа, оказавшийся в распоряжении редакции.

В нем говорится о «временной приостановке оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями МИД России за рубежом уже в 2024 году.

В пресс-службе МИДа изданию не ответили на вопрос о подлинности документа. В то же время газета отмечает, что в случае подписания этого приказа россияне, находящиеся за границей, будут вынуждены возвращаться в Россию для смены документов, срок действия которых истек.

В свою очередь, РБК сообщил, что в МИДе назвали «откровенной ложью» сообщения о подготовке запрета на выдачу и замену документов за границей.

Позже «Медиазона» написала, что нет оснований верить в достоверность проекта приказа о запрете на выдачу документов за границей. Как отмечает издание, опубликованный «Новой газетой» скриншот, редакция получила еще 18 апреля. Такую же фотографию отправили журналистам SOTAVision.

«Думаю, это вас заинтересует. Я сотрудник МИДа и мне нужно было передать на вычитку такой вот документ. У нас в отделе поговаривают, что это либо месть релокантам, либо чтобы вернуть их для пополнения доблестных рядов нашей армии», — говорилось в одинаковых сообщениях от Валентина, который не смог подтвердить свою личность и в тот же день перестал заходить в свой аккаунт.

В сентябре прошлого года менять и выдавать паспорта своим гражданам, находящимся за рубежом, перестал МИД Беларуси. А в конце апреля оформлять документы гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет за границей прекратил украинский МИД. Там этот шаг объяснили принятием нового закона о мобилизации и борьбой с уклонистами.

По данным ООН за 2021 год, за пределами России проживали около десяти миллионов ее граждан. После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и объявлении мобилизации сентябре того же года Россию покинули еще не менее 700 тысяч человек.

Из них около 155 тысяч получили временные виды на жительство в Турции, а также странах СНГ и Европы. Еще примерно две тысячи получили политическое убежище в ЕС.

Обновлено в 16:08. Добавлена информация «Медиазоны».

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