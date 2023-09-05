Лукашенко запретил выдавать паспорта белорусам за границей 

Александр Лукашенко издал указ, согласно которому граждане Беларуси не смогут получить, продлить или поменять паспорта в дипломатических учреждениях за границей.

Получить новый документ можно будет только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Биометрический паспорт будут выдавать МИД страны и МВД, и, как пишет белорусское издание «Зеркало», тоже «исключительно на территории Беларуси».

При этом уже поданные за границей заявления на получение паспортов власти рассмотрят в прежнем порядке. Указ Лукашенко вступит в силу после того, как его опубликуют на Национальном правовом портале Беларуси. После этого для реализации указа в течение трех месяцев правительство должно изменить нормативно-правовые акты.

Указ прокомментировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская: «Многие важные услуги становятся недоступными — например, нельзя будет поменять паспорт в посольствах и консульствах. А значит, те из вас, кто не могут безопасно вернуться в Беларусь, рискуют остаться без важнейшего документа для легальной жизни и работы за рубежом».

По ее словам, сейчас готовятся к запуску «новые паспорта Беларуси», над введением которых работает команда Тихановской. «Это процесс не быстрый, и здесь нам нужна будет помощь всех белорусов, которые живут за рубежом. Нам необходимо будет заручится поддержкой правительств стран, где проживают беларусы. Мы надеемся, что паспорт сможет решить ряд проблем с легализацией», — написала она в своем телеграм-канале.

В начале 2023 года Лукашенко подписал закон, согласно которому белорусов, осужденных по «экстремистским» статьям и покинувших страну, могут лишать гражданства.

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