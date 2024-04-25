Литва вслед за Польшей заявила о готовности помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Литва заявила о готовности помочь Украине вернуть уехавших мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на литовского министра обороны Лауринаса Кащюнаса. При этом конкретные меры пока не рассматриваются — страна следит за тем, какие решения по этому поводу примет Польша.

«Направление правильное. […] В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. […] Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину. Но можно ограничить этих людей в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы», — сказал Кащюнас. Число живущих в Литве украинцев призывного возраста он не озвучил.

Ранее о желании помочь Украине вернуть уехавших мужчин от 18 до 60 лет заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава давно предлагала Киеву помощь в поисках подлежащих мобилизации украинцев, скрывающихся в Польше. Министр добавил, что конкретные формы этой помощи будут зависеть от пожеланий украинской стороны.

24 апреля Украина запретила выдавать новые паспорта проживающим за рубежом мужчинам призывного возраста. Теперь они смогут получить документы только в территориальных органах или в подразделениях миграционной службы.

«Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется», — говорится в приказе.

При этом эта мера не распространяется на мужчин призывного возраста, которые имеют право на выезд за рубеж во время действия военного положения.

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