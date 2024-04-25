Польша поможет Украине найти скрывающихся от мобилизации мужчин

Польша поможет Украине «идентифицировать» скрывающихся на своей территории от мобилизации украинских мужчин. Об этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сказал в интервью телеканалу PolSat

«Я думаю, что многие наши сограждане возмущались и возмущаются, когда видят в кафе молодых украинских мужчин и слышат о том, каких усилий нам стоит помощь Украине», — заявил он.

По словам министра, Варшава уже давно предлагала Киеву помощь в поисках подлежащих мобилизации украинцев, которые скрываются на территории Польши. Косиняк-Камыщ отметил, что конкретные формы этой помощи зависят от пожеланий украинской стороны.

«Неудивительно и то, что те украинцы, которые находятся на фронте, имеют обоснованные претензии к своим ровесникам, которые рассыпались по миру», — добавил министр.

Соответствующий вопрос главе польского министерства обороны задали в связи с тем, что ранее МИД Украины объявил о прекращении оформления документов за границей украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Этот шаг в ведомстве объяснили недавно принятым Украине новым законом о мобилизации.

По данным властей Евросоюза на январь 2024 года, в странах-членах ЕС находились около 4,3 миллиона граждан Украины, в том числе около 860 тыс. мужчин. Польша занимает второе место после Германии по количеству находящихся там украинцев. Всего страна предоставила временное убежище 950 тысячам украинских граждан.

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