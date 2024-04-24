Отчитавшего спортсменку за внешний вид иностранца выдворят из страны 

Суд в Челябинске постановил выдворить из России 24-летнего гражданина Таджикистана, который отчитал действующего бойца UFC Ирину Алексееву за короткие шорты и оскорбительно высказался по поводу ее внешности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Иностранца, которого, по данным Shot, зовут Исломиддин, признали виновным в нарушении миграционного законодательства. Судья назначил ему административный штраф и постановил принудительно выдворить из страны. Ждать исполнения решения гражданин Таджикистана будет в центре временного содержания иностранных граждан МВД по Челябинской области.

22 апреля Исломиддин в одном из дворов Челябинска резко подрезал двух велосипедисток, перегородил им дорогу и начал оскорблять. Он назвал девушек свиньями и шайтанами, а также говорил, что «их надо давить». Затем, обратив внимание на шорты спортсменок, кричал: «У нас так не ходят». На вопрос, где у нас, он ответил, что «в Душанбе».

«Ты посмотри на себя, ты в шортах, в майке, вас таких надо давить. У нас так не принято», — возмущался мужчина. Он также спрашивал у Алексеевой нужно ли с ней разговаривать как с мужчиной или как с девушкой.

Алексеева написала заявление в полицию и Исломиддина задержали. Утром 23 апреля силовики опубликовали видео с его извинениями. «Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение, больше такого не повторится», — говорит мужчина, лицо которого скрыто.

По данным полиции, Исломиддин приехал на заработки в Челябинск в марте этого года. В свою очередь, РИА «Новости» сообщало, что он находится в стране легально, а силовики ограничились проведением с ним профилактической беседы.

Тем не менее позже суд пришел к выводу, что мужчина нарушил правила въезда в Россию. В региональном МВД рассказали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела против 36-летней россиянки, которая фиктивно поставила Исломиддина на миграционный учет.

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