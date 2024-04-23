Водитель подрезал спортсменку и отчитал ее за внешний вид

Водитель в Челябинске подрезал двух велосипедисток и отчитал одну из них за внешний вид. Об этом проекту Meta Fight рассказала пострадавшая — российская дзюдоистка, самбистка и действующий боец UFC Ирина Алексеева.

Meta Fight показал видео, снятое камерами наблюдения на парковке. На кадрах видно, как серый автомобиль резко подрезает велосипедисток, после чего между водителем и одной из девушек происходит разговор. Затем Алексеева хлопает ладонью по машине, после чего водитель выходит и между ними начинается перепалка. Через минуту водитель снова садится за руль, а Алексеева с велосипедом подъезжает к автомобилю, и разговор продолжается. Затем машина уезжает.

Алексеева рассказала, что она возмутилась действиями водителя, который чуть не наехал на нее и ее подругу. Мужчина сказал спортсменке: «Ты посмотри на себя, ты в шортах, в майке, вас таких надо давить. У нас так не принято». После того, как Алексеева несколько раз спросила «где у нас?», он ответил: «В Душанбе».

«Что тебе не нравится в моем внешнем виде? Я хожу так, как я хочу, я в своей стране. То, что на мне шорты и майка — это нормально. Я не мусульманка, чтобы ходить прикрыто», — сказала ему Алексеева. На это водитель, по ее словам, ответил: «У нас это ненормально». Спортсменка добавила, что водитель кричал на нее, оскорблял и среди прочего произнес фразу: «Вы все свиньи здесь, вас надо давить».

Телеграм-канал Readovka опубликовал видео, снятое подругой Алексеевой, на котором слышно, как водитель говорит спортсменке: «Ты вообще девушка или мальчик? С тобой надо как с мужчиной разговаривать или как с девушкой? У тебя не видно сисек, у тебя нет письки, ты девушка или мальчик?». На это Алексеева спрашивает: «Ты тупой?»

Алексеева сказала Meta Fight, что собирается написать заявление в полицию. Утром 23 апреля в телеграм-канале регионального управления МВД появилось видео с извинениями водителя. «Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение, больше такого не повторится», — говорит мужчина с заблюренным лицом.

В полиции рассказали, что задержали и опросили мужчину. Им оказался 24-летний иностранец, приехавший в Россию в марте. Он находится на территории страны легально, добавили в ведомстве. Оперативники провели с ним профилактическую беседу.

Летом прошлого года в Московской области задержали мужчину, который избил девушку, которая была на пробежке. Он схватил ее за руку со словами: «Ты че так выглядишь?» и ударил в лицо. По словам мужа пострадавшей, она была в шортах и футболке. Позднее на нападавшего завели уголовное дело о возбуждении ненависти по признакам пола (пункт «а» части 2 статьи 282 УК).

В марте 2023 года в Красноярском крае двое мужчин избили двух студенток колледжа из-за коротких стрижек и цветных волос. Пострадавшие попали в больницу с сотрясением мозга.

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