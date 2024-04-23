Убивший жену экс-министр Казахстана просил совета у гадалки по поводу умирающей супруги 

В Казахстане продолжается процесс над бывшим министром экономики страны Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве супруги ​​Салтанат Нукеновой. Суд второй день исследует содержимое его телефона.

На заседании 23 апреля выяснилось, что в день смерти Нукеновой, то есть 9 ноября 2023 года около трех часов дня, Бишимбаев писал знакомой ясновидящей из Шымкента, что его жена не реагирует на нашатырь. Та ответила: «Все окей, спать будет до утра». Спустя еще четыре часа Бишимбаев снова написал гадалке вместо того, чтобы вызвать скорую.

«В 19:24 вы пишете, “в себе ли она”. Не пойму вашей логики, вы пишете человеку, который находится за несколько тысяч километров, узнать, в себе ли она? Вы сами этого не видели, в каком состоянии? Когда она написала „в себе“, вы ей поверили?» — приводит издание Tengrinews.kz слова судьи Айжан Кульбаевой. На это бывший министр ответил, что доверял словам гадалки.

В тот день Бишимбаев переписывался еще как минимум с двумя женщинами. Он договорился о встрече в ресторане с блогером Гульнарой Насырбековой для обсуждения рекламы его заведения. «Кстати, ты пахнешь розами», — написала она экс-чиновнику, прикрепив свою фотографию.

Вторая женщина записана в его телефоне как «Юля супер». С ней, судя по переписке, он также планировал встретиться. Бишимбаев просил судью не зачитывать эти сообщения, называя их личными. Также он отказался рассказать какие-либо подробности об этой женщине.

На заседании 22 апреля судья, присяжные, представители обвинения, защита и родственники Нукеновой посмотрели видео с телефона Бишимбаева, который впервые разблокировали прямо в зале суда. Экс-министр сам предоставил следствию пароль. Там обнаружили 12 роликов, снятых в ночь с 8 на 9 ноября.

Некоторые женщины-присяжные во время просмотра плакали, одна из них навзрыд. Слез не смог сдержать и брат Салтанат Айтбек Амангельды. В какой-то момент судье пришлось объявить перерыв. В свою очередь, адвокаты бывшего чиновника и сам он отказались от просмотра.

Широкой публике видео по просьбе потерпевшей стороны не показали, но находящиеся в зале могли слышать аудиоряд. Судя по звукам, Бишимбаев нецензурно выражался, применял силу и заставлял Салтанат что-то искать. Он несколько раз спрашивал, изменяла ли она ему с Раимбеком. Речь идет о казахстанском предпринимателе Раимбеке Баталове, который уже заявил, что у него не было связи с Нукеновой.

Во время заседания Бишимбаев сначала сказал, что его телефон якобы взломали и загрузили туда смонтированные видео. Потом он признался, что снимал их сам, но не смог объяснить, зачем.

«Я по сути был доведен до такого состояния, что мне хотелось ответить ей унижением на унижение. Она меня обматерила, выкинула все мои подарки. Когда мы вышли из лифта, Салтанат еще раз меня обматерила, и у меня не осталось психических сил, чтобы держать себя в руках», — прокомментировал Бишимбаев видео.

По версии следствия, Куандык Бишимбаев в ноябре 2023 года до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в одном из элитных ресторанов Астаны. Ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев с применением насильственных действий, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного» (статья 110, часть 2, пункт 1) и «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (статья 99, часть 2, пункт 5).

Бывший чиновник частично признал свою вину в смерти Нукеновой. Он отрицает, что убил ее умышленно и с особой жестокостью. Бишимбаев принес извинения семье погибшей и заявил, что не рассчитывает на прощение. По словам казахстанских юристов, экс-чиновнику может грозить срок от 15 лет заключения до пожизненного.

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