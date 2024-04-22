Собчак стала «почетной гостьей» на заседании по делу убившего жену казахстанского экс-министра

Казахстанские журналисты пожаловались на то, что Ксения Собчак и сотрудники ее медиа получили привилегии на суде, где рассматривается дело убившего жену экс-министра Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщает Kursiv.media, обратила внимание «Медиазона».

По словам сотрудников казахстанских СМИ, Собчак стала единственной журналисткой, которая получила сидячее место в зале суда. Остальные журналисты либо стояли в зале суда в течение нескольких часов, либо следили за рассмотрением из пресс-центра.

Также представитель суда не пустил казахстанских сотрудников медиа в один лифт с Собчак. Кроме того, журналисты не могли попасть в туалет, пока она там находилась. Кроме прочего, передвигаться по коридору сотрудникам казахстанских СМИ разрешили только в присутствии пресс-службы.

Представитель пресс-службы суда в Астане сообщил Ulysmedia, что Собчак получила аккредитацию как представительница СМИ через Верховный суд Казахстана. Сама Собчак свое появление на заседании не комментировала.

10 апреля сотрудникам СМИ запретили присутствовать на заседаниях по делу Бишимбаева после того, как один телеканал опубликовал фото присяжных заседателей. 22 апреля запрет был снят.

Казахстанского экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой. По версии следствия, в ноябре 2023 года он избил ее до смерти в одном из элитных ресторанов Астаны. Защита Бишимбаева и сам он пытаются переложить вину за произошедшее на жертву и родственников убитой, которые якобы плохо ее воспитали. После того, как это дело вызвало широкий общественный резонанс, в Казахстане приняли закон о домашнем насилии.

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