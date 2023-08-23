В Подмосковье задержали мужчину, который ударил девушку из-за ее одежды

В Московской области полицейские задержали мужчину, который ударил девушку во время пробежки. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Утром 23 августа в подмосковном Нахабине мужчина схватил за руку во время пробежки 21-летнюю Фаину и ударил ее по лицу. За девушку вступился случайный прохожий. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале Baza, нападавший призывает очевидца «посмотреть на нее» и задается вопросом, может ли девушка быть спортсменкой.

«Этот субъект, двигаясь навстречу, схватил жену за руку и со словами: "Ты че так выглядишь?" ударил в лицо. После того, как она отбежала -— он продолжил ее преследовать быстрым шагом», — приводит слова мужа пострадавшей телеграм-канал Аstra. Он также отметил, что его супруга надела на пробежку шорты и футболку. А Baza опубликовала фотографию Фаины в тех самых шортах.

Официальный представитель МВД Елена Волк сообщила, что против нападавшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

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