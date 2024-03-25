Две россиянки получили сотрясения и переломы за короткие стрижки и цветные волосы

В Минусинске Красноярского края двух студенток колледжа избили в столовой из-за коротких стрижек и цветных волос. Об этом сообщает «Взгляд Инфо». По информации издания, пострадавшие попали в больницу с сотрясением мозга.

Нападение произошло вечером в воскресенье 24 марта в местной столовой «Съем слона», девушки пришли туда после мероприятия в библиотеке. Когда они оформляли заказ, к ним подошли двое незнакомых мужчин «с претензиями к внешнему виду». Они избили девушек, в результате чего те были госпитализированы.

«Сначала были расспросы про цвет волос моей подруги, мы спросили: “Вам какое дело?” […] На что мне ответили: “Я покажу вам, какое дело”. […] Оплатив свой заказ, мы сели за стол, после чего к нам подошел один из этих незнакомых нам людей и, нависнув надо мной, сказал: “Пойдем выйдем”. […] Я сказала, что я никуда не пойду. После чего […] моя подруга попросила персонал вызвать охрану. После этого они замахнулись и ударили меня по лицу, в момент, когда я даже не смотрела в их сторону», — рассказала одна из студенток, 17-летняя Арина.

Ее 18-летняя подруга пыталась догнать и остановить нападавших, после чего неизвестные ударили и ее. «Меня ударили, я упала, потом встала, [снова] пыталась их догнать», — сказала пострадавшая.

В итоге обеим девушкам диагностировали сотрясение мозга. У Арины также зафиксировали перелом стенки гайморовой пазухи и перелом скуловой дуги. «Взгляд Инфо» опубликовал видео с камер наблюдения, снятое в столовой в момент нападения.

Позднее мать одной из пострадавших рассказала изданию, что после появления этой истории в СМИ ей начали звонить с угрозами с неизвестного номера. МВД возбудило уголовное дело по делу о побоях (статья 116 УК) в отношении 16-летнего юноши, сообщили в ведомстве.

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