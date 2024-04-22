Российский фронт недосчитался более тысячи священников

Для работы с участниками войны в Украине не хватает около 1300 священников. Об этом в эфире «России 24» заявил глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, передает «Коммерсантъ».

По словам священнослужителя, сейчас в Минобороны есть только 309 штатных должностей военных священников. «Этого крайне мало. Сегодня в зоне СВО для работы с личным составом требуется 1300 священнослужителей», — сказал он, добавив, что почти 70% священников на фронте — это добровольцы.

Представитель РПЦ добавил, что по этому вопросу церковь находится в «тесном контакте» с Минобороны. По его словам, ситуация должна разрешиться в ближайшее время. Также митрополит рассказал, что с начала войны на фронте погибли шесть священников, еще восемь получили ранения. «Наша задача — помочь семьям этих священников, оказать им материальную и духовную помощь, ведь все они — семейные люди, у них многодетные семьи», — добавил он.

«Коммерсантъ» отмечает, что ранее глава РПЦ патриарх Кирилл сообщал о пяти погибших на фронте священниках в 2022 году.

Осенью 2022 года, после начала мобилизации, митрополит Липецкий и Задонский Арсений обращался к главам церковных округов с призывом обсудить судьбу мобилизованных священников. Он говорил, что у священнослужителей нет «брони» или отсрочки от мобилизации. Митрополит предлагал ввести для них возможность работать с верующими солдатами и не отправлять их на фронт для непосредственного участия в боевых действиях.

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