В Липецке РПЦ просит для мобилизованных священников должностей капелланов в войсках или хотя бы просто не использовать их в боевых действиях

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений обратился к главам церковных округов с призывом обсудить дальнейшую судьбу мобилизованных священников. Об этом говорится в письме митрополита, которое опубликовал протодиакон Андрей Кураев.

В своем письме митрополит напоминает, что отсрочки или «брони» от мобилизации священнослужителям не полагается. В связи с этим он предлагает главам церковных округов «во избежание нарушения церковных канонов и возникающих недоразумений» обсудить с главами местных военных комиссариатов «возможность призванным священнослужителям исполнять должности помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими независимо от военно-учетной специальности или должностях не предусматривающих непосредственное участие в боевых действиях».

27 сентября на очередной проповеди в Храме Христа Спасителя глава РПЦ патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации». Ранее он также говорил, что участие в войне с Украиной «смывает все грехи».

Источник: Андрей Кураев

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