Грецию и Испанию заставляют поставить Украине системы ПВО

Лидеры стран Евросоюза и НАТО призывают Афины и Мадрид передать Киеву свои системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Так, на прошедшем саммите лидеров ЕС представители нескольких членов блока заявили премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису и пермьеру Испании Педро Санчесу, что их страны не подвергаются прямой угрозе, а следовательно их потребность в системах ПВО не так высока, как у Украины.

«Честно говоря, есть страны, которые не испытывают острой необходимости в своих системах ПВО», — приводит издание слова неназванного дипломата ЕС.

FT отмечает, что давление на Грецию и Испанию в связи с поставками систем ПВО усилится на саммите глав МИД и Минобороны Евросоюза, который пройдет в Люксембурге 22 апреля. «Мы все знаем, у кого они есть, мы все знаем, где они находятся, и мы все знаем, кому они действительно нужны», — сказал другой собеседник издания.

По данным газеты, у Афин и Мадрида есть более 12 систем американского производства Patriot, а также зенитные советские комплексы С-300.

При этом, по словам источников издания, на Польшу и Румынию, у которых также есть системы Patriot, оказывается меньшее давление, так как они находятся в «более уязвимом положении», гранича с Украиной.

Сейчас у Киева есть минимум три системы противовоздушной обороны Patriot. Одну из них поставили США, а еще две — Германия. Поставки систем ПВО, как пишет FT, скорее всего, будут включены в новый пакет американской военной помощи Киеву, который сенат одобрил на выходных.

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