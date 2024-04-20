Литва выставит пулеметы и «испанских лошадей» на границе с Россией

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил об укреплении границы с Россией, передает Delfi. По его словам, к осени там должны появиться дополнительные заграждения.

«Мы думаем о железобетонных ежах, “зубах дракона”, “испанских лошадях”. <...> На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры», — сказал Касчюнас, выступая на этой неделе в Сейме.

Он не пояснил, что такое «испанские лошади». РБК пишет, что существует проволочное заграждение, которое в мире называют «испанский наездник», а в России — «рогатка».

Кроме того, по словам латвийского министра обороны, сотрудников погранслужбы хотят обеспечить более тяжелым вооружением. «У структур МВД будет немного более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов», — сказал Касчюнас.

Глава МВД Латвии Агне Билотайте также сообщила о намерении укреплять границу с Россией. «Весь участок границы контролируется современными системами мониторинга, пограничники оперативно реагируют на любые нарушения границы. Однако, принимая во внимание возможные угрозы, а также уроки войны в Украине, мы стремимся к дальнейшему усилению охраны границы контрмобильными и другими способами. Нам также необходимо усилить взаимодействие с армией», — заявила она.

В январе власти Эстонии, Латвии и Литвы договорились создать единую линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Тогда сообщалось, что речь идет, в частности, о строительстве сотен бункеров. Только Эстония собиралась возвести 600 бетонных бункеров, потратив на это 60 миллионов евро.

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