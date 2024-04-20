Пробывший на фронте меньше трех месяцев чиновник получил медаль и решил вернуться

Вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров уехал на фронт добровольцем в феврале этого года. В марте он, как утверждается, получил медаль «За боевые заслуги», а сегодня в интервью «Чита.ру» рассказал, что в июне у него закончится контракт с Минобороны и он вернется домой.

Во время звонка журналиста издания Мирхайдаров находился в штабе. Он рассказал, что не планирует продлевать контракт и хочет вернуться на прежнюю должность в администрации Забайкальского края.

«Куда я без моего родного Забайкалья? Ведь Забайкалье — это по любви! Люблю мое родное Забайкалье! Для меня будет честь продолжить работу в команде Александра Михайловича (Осипова, губернатора Забайкалья — прим. “Холода”), — сказал Мирхайдаров. Таким образом чиновник пробудет на фронте в Украине меньше четырех месяцев.

О своем решении отправиться воевать вице-премьер Забайкальского края объявил 22 января. В своем телеграм-канале Мирхайдаров тогда сообщил, что вступит в ряды чеченского батальона «Ахмат», а в качестве талисмана возьмет с собой монету с изображением Владимира Путина и «будет хранить у сердца».

Непосредственно на фронте Мирхайдаров, как пишет «Чита.ру», оказался 10 февраля. А уже 15 марта чиновник, по его же словам, получил государственную награду «За боевые заслуги». Вероятно, речь идет не о федеральной награде, а о медали аннексированной Луганской области, уточняет «Сибирский экспресс». Издание отмечает, что медали «За боевые заслуги» нет в перечне федеральных госнаград, а последний раз ее вручали в 1995 году.

В субботу, 20 апреля, участницы движения «Путь домой» провели очередную акцию против бессрочной мобилизации. Они возложили цветы к городским мемориалам в память о военных, которые погибли в ходе различных конфликтов. Сначала родственницы мобилизованных требовали провести ротацию на фронте, однако это не позволяет сделать указ Путина. Теперь они выступают за прекращение войны в Украине и общую демобилизацию.

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