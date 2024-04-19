Воевавший за Россию американец с позывным Техас погиб после задержания и возможного изнасилования россиянами

В оккупированном Донецке погиб доброволец из США и военный блогер Рассел Бентли с позывным Техас. Об этом сообщили военкор Александр Сладков, главред пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян и другие источники.
«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим "Спутником"»,— написала Симоньян в своем телеграм-канале, не уточнив обстоятельства его смерти.
Рассел Бентли пропал после обстрела в Донецке 8 апреля. Его супруга Людмила утверждает, что он пошел помогать пострадавшим и с тех пор больше не выходил на связь. 12 апреля МВД «ДНР» сообщило о поисках Бентли. А спустя три дня Людмила заявила о его похищении.
«Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жестко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка», — говорилось в сообщении, которое она опубликовала в канале Бентли.
Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на источник, близкий к главе «ДНР» Денису Пушилину, сообщил, что Бентли задержали по подозрению в шпионаже в пользу стран НАТО и изнасиловали военные.
«Группа военных была сильно пьяна. Кому-то показалось, что Техас снимал нашу военную технику. Начались предъявы. В целом его задержали. Один из военных обвинил американца в том, что в Донецке часто прилетает в места, где перед этим побывал Техас», — сказал собеседник канала. По его словам, один из офицеров намекнул, что после изнасилования «отпускать американца уже нельзя».
Рассел Бентли приехал в Донецк в 2014 году. Он служил в батальоне «Восток» и, как утверждается, участвовал в боях за донецкий аэропорт, поселок Спартак, Ясиноватую и Авдеевку. Позже Бентли получил российское гражданство.
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