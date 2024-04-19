Израиль атаковал Иран беспилотниками

Израиль нанес ответный удар по Ирану в ночь на 19 апреля. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в США.

Системы ПВО Ирана были активированы после трех взрывов около крупной военной авиабазы ​​недалеко от иранского города Исфахан. По данным иранского агентства FARS, на авиабазе находятся истребители. Иранское информационное агентство IRNA сообщило, что удар не затронул ядерные объекты в провинции. Это также подтвердило МАГАТЭ с соцсети Х.

The Guardian также сообщил, что после атаки Иран закрыл воздушное пространство. В восемь утра по местному времени часть аэропортов сняли ограничения.

По данным CNN, власти США были предупреждены о планирующемся ударе, но не поддержали его. Как пишет телеканал, президент США Джо Байден призвал Израиль к сдержанности и заявил, что США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил CNN, что ответный удар Израиля может привести к эскалации конфликта: «Если израильский режим снова проявит агрессию и предпримет действия против интересов Ирана, следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне».

Сообщения о готовящейся атаке Израиля появились 16 апреля. Тогда The Washington Post писал, что Израиль намерен только «послать сигнал» Ирану, но не проводить масштабный удар. Среди возможных вариантов атаки издание называло удар по объекту в Тегеране или кибератаку.

Атака Ирана на Израиль произошла в ночь на 14 апреля. Иран выпустил более 300 дронов и ракет, большинство из которых были сбиты за пределами Израиля. МИД Ирана назвал этот удар ответом на атаку Израиля по иранскому консульству в Сирии, которая произошла 1 апреля.

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