Иран атаковал Израиль сотнями дронов и ракет

Вечером 13 апреля Иран объявил о запуске дронов и баллистических ракет в сторону Израиля. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что всего Ираном было запущено 170 беспилотников, 30 крылатых и 120 баллистических ракет.

По словам Хагари, атака продолжалась около пяти часов. Все дроны в итоге были сбиты Израилем или его союзникам за пределами страны. Также на территорию Израиля не попала ни одна крылатая ракета. При этом некоторым баллистическим ракетам удалось обойти оборону и нанести удар по израильской авиабазе Неватим на юге страны. Хагари отметил, что предприятие получило незначительные повреждения и продолжает работу.

«Иран думал, что сможет парализовать базу и тем самым нанести ущерб нашим воздушным возможностям, но ему это не удалось. Самолеты ВВС продолжают взлетать и приземляться с базы, а также отправляться на наступательные и оборонительные задачи», — отметил представитель ЦАХАЛ. Ранее израильские чиновники сообщили, что США, Великобритания, Иордания и Франция помогали Израилю перехватывать ракеты и беспилотники.

В результате атаки помощь понадобилась 31 жителю Израиля. Они получили незначительные травмы или испытали сильную тревогу по пути в бомбоубежища. Серьезное ранение шрапнелью получила 10-летняя девочка. О других пострадавших израильские власти не сообщали.

«Дело можно считать оконченным. Но если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым», — говорится в сообщении представительства Ирана в ООН. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами сказал, что «атака была более успешной, чем мы ожидали».

Позднее иранский МИД назвал запуск ракет и дронов по Израилю ответом на атаку иранского консульства в Сирии, которая произошла 1 апреля. Тогда Reuters со ссылкой на источник сообщал о гибели четырех членов Корпуса стражей Исламской революции и нескольких сирийских военных. Иран обещал ответить Израилю.

Атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля осудили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава французского МИДа Стефан Сежурне. CNN отмечает, что президент США Джо Байден дал понять премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что страна не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее, 13 апреля, Иран захватил контейнеровоз, который проходил по Ормузскому проливу под флагом Португалии. Судно MSC Aries двигалось из ОАЭ в Индию. Контейнеровоз принадлежит британской компании Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац назвал произошедшее пиратством и призвал страны ЕС объявить Корпус стражей Исламской революции террористической организацией и ввести санкции против Ирана. Вскоре после захвата Ираном контейнеровоза Израиль нанес удары позициям «Хезболлы» в Ливане — организации, которую поддерживает Иран.

«Сибирь.Реалии» сообщили, что на борту захваченного судна MSC Aries есть гражданин России. Его имя не называется, но известно, что он уроженец Владивостока, и что на контейнеровозе он занимает должность старшего механика. Помимо него на борту во время захвата находились 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца и гражданин Эстонии.

В российском посольстве в Иране сообщили, что россиянина зовут Т. С. Колчанов, и что сотрудники ведомства находятся в постоянном контакте с местными властями и родственниками моряка.

Читать еще Гайд по релокации во Вьетнам Как переехать в азиатскую страну с низкими ценами и комфортным уровнем жизни

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.