Израиль нанесет ответный удар по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выбрала способ нанесения удара по Ирану в ответ на атаку в ночь на 14 апреля. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на анонимные источники.

Как именно Израиль ответит Ирану и когда это произойдет, собеседники издания не уточнили. Они отметили, что Израиль решительно настроен и всерьез готовится к ответу. В то же время, по словам источников издания, Израиль попытается «смягчить атаку», чтобы избежать эскалации конфликта.

The Jerusalem Post отмечает, что атака не обязательно произойдет в ближайшие дни. Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Херци Халеви рассказал журналистам: «Мы создаем условия для того, чтобы граждане могли хотя бы эту пасхальную неделю жить почти как обычно».

В то же время, как пишет издание, высказывания Халеви и властей Израиля могут быть «частью хитроумной инсценировки», чтобы заставить Иран ослабить бдительность.

Ранее The Washington Post писал, что Израиль рассматривает варианты ответного удара, которые «пошлют сигнал», но не приведут к жертвам. По словам анонимного источника издания, среди возможных вариантов Израиль рассматривал удар объекту в Тегеране или кибератаку.

Атака Ирана на Израиль произошла в ночь на 14 апреля. Тогда Иран выпустил более 300 дронов и ракет. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что атака продолжалась около пяти часов. По его словам, все дроны и крылатые ракеты были сбиты Израилем и его союзниками за пределами страны. При этом несколько баллистических ракет нанесли удар по авиабазе Неватим на юге страны.

МИД Ирана назвал атаку ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, который произошел 1 апреля.

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