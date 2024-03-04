На железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв

В Самарской области на железнодорожном мосту на участке дороге Звезда-Чапаевск произошел взрыв. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

По его данным, подорвана оказалась одна из опор моста. В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на представителей Куйбышевской железной дороги сообщает, что из-за произошедшего были задержаны пять железнодорожных составов.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что под одной из опор моста сработало самодельное взрывное устройство. По данным канала, в результате взрыва повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом бетонная опора, предварительно, не повреждена.

Как сообщается, в результате никто не пострадал. Движение поездов на этом участке приостановлено. На месте работают работают взрывотехники.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.