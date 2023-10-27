Семья «кума Путина» Виктора Медведчука получила яхту почти за 900 миллионов рублей — «Верстка»

Семья бывшего украинского депутата Виктора Медведчука получила яхту стоимостью 886 миллионов рублей (9,6 миллионов долларов). Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на данные российской таможни.

Речь идет о скоростной яхте Pershing 9X, которую производит итальянская компания Ferretti Group. Это судно длиной в 28 метров с четырьмя каютами. Оно называется Amore Mio и было спущено на воду в 2023 году.

Российскую таможню Amore Mio прошла под флагом Палау 26 июля, ее отправителем значилась компания Lavel Fzco из Объединенных Арабских Эмиратов. Получателем яхты в документах таможни указано АО «Ренессанс». По информации из аудиторского заключения от 24 февраля 2021 года, на которое ссылается издание, бенефициаром этой компании была жена Медведчука Оксана Марченко.

«Верстка» пишет, что АО «Ренессанс» оформило «временный ввоз» яхты. По словам журналистам, эта процедура используется, когда нахождение товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. Также она освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

21 сентября 2022 года Россия обменяла 200 пленных украинцев, включая командиров «Азова», на Виктора Медведчука. В феврале 2023-го бывший украинский депутат, известный как «кум Путина», сообщил, что теперь живет в Москве.

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