Журналисты обнаружили ещё одну суперъяхту Путина — за $50 миллионов

Журналисты издания «Досье» опубликовали материал о двух новых яхтах Путина — 71-метровой яхте Victoria и сопровождающей ее 38-метровой лодке Orion. Как утверждается в расследовании, на Victoria ходит Алина Кабаева, которую называют любовницей Путина, и ее окружение.

Яхту Victoria начали строить на верфях военного завода «Севмаш» в 2005 году. Это была первая попытка построить гражданскую суперъяхту для президента России. В 2013 году корпус яхты отправили в Италию на верфь компании ISA Yachts. Достраивали ее на верфях турецкой компании AES Yachts, на воду ее спустили в 2019 году. Всего на «Севмаше» построили две яхты, в том числе Graceful, также принадлежащую Путину.

Постройку яхты начинал оплачивать бизнесмен Сергей Маслов через офшор Julesburg Corp на Британских Виргинских островах. Маслов в том числе занимался созданием «сирийского экспресса» — флота, который доставлял военные грузы на российскую базу в Сирию. «Сирийским экспрессом» также занимался и Евгений Пригожин.

Маслов утверждал, что это не его яхта, и он «просто помогает своему близкому товарищу достроить корабль». Близкий товарищ — это друг президента Геннадий Тимченко, на чьи структуры теперь оформлена яхта Victoria, которая по таможенным декларациям стоит $50,1 млн.

Сейчас Victoria стоит в Стамбуле в порту Тузла на верфях компании Desan. Эта фирма выполняет не только гражданские заказы, но и строит военные корабли для НАТО и может работать с секретной документацией альянса.

Victoria обычно стоит в Сочи и периодически ходит к мысу Идокопас, где находится дворец Владимира Путина. Как и другие яхты Путина, Victoria оборудована дорогими предметами: например, пляжные полотенца обошлись в 216 тысяч рублей, шахматы — в 146 тысяч рублей, нарды — в 321 тысячу рублей.

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