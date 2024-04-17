Якутская чиновница призвала принять закон о домашнем насилии

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха Сардана Гурьева призвала ввести уголовную ответственность за домашнее насилие. Об этом она написала на своей странице во «Вконтакте».

Гурьева считает, что необходимо создать рабочую группу, которая проанализирует существующие законы и разработает предложения по ужесточению мер против домашнего насилия. Омбудсмен назвала эту задачу неотложной. Она отметила, что «предложения будут направлены в компетентные органы».

В своем посте Гурьева написала: «Мы не можем оставаться в стороне, когда кто-то страдает от насилия в стенах своего собственного дома. Пришло время принять решительные меры по предотвращению этого недопустимого зла».

Гурьева также сообщила, что к ней поступали обращения от жертв домашнего насилия. Она отметила, что некоторым из них удавалось помочь, однако это были единичные случаи. По словам омбудсмена, большинство жертв боятся говорить о насилии, из-за чего его не удается предотвратить.

Издание «7х7» связало предложение Гурьевой с процессом по делу об убийстве Салтанат Нукеновой ее мужем, бывшим министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. 15 апреля на фоне процесса над экс-чиновников президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о криминализации домашнего насилия.

В ноябре 2023 года в Якутии появилось объединение женщин «Ты не одна, с тобой Якутия», которое оказывает жертвам домашнего насилия психологическую и юридическую помощь. Сообщество образовалось после убийства местной жительницы Надежды Аммосовой ее молодым человеком. Тогда следствие возбудило уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и о насильственных действия сексуального характера.

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