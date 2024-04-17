Украинские беспилотники атаковали авиационный завод в Казани

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины нанесло удар беспилотниками по Казанскому авиационному заводу имени С. П. Горбунова, где производятся и ремонтируются военные самолеты, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Об этом пишет «РБК-Украина», ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

По данным издания, дроны достигли цели в Татарстане около 10 часов утра. Тогда же местный телеграм-канал «Казань на максималках» сообщил, что в районе завода зазвучала сирена воздушной тревоги. По данным канала, сотрудников Казанского авиационного завода и Казанского вертолетного завода эвакуировали.

Кроме того, местное издание Inkazan.ru сообщило об эвакуации на территории особой экономической зоны «Алабуга». По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», сотрудников также эвакуировали на нефтеперерабатывающих предприятиях компаний «Танеко» и «Сибур» в Нижнекамске и Казани.

Позже о введении временных ограничений на работу аэропортов в Татарстане и Нижегородской области сообщила Росавиация. В свою очередь, российское Минобороны отчиталось о беспилотнике, сбитом утром 17 апреля в небе над Татарстаном.

2 апреля украинские беспилотники впервые с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года атаковали цели в Татарстане. Удару тогда подверглись нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске и общежитие студентов колледжа «Алабуга Политех» в Елабуге, которое находится поблизости от цеха по сборке ударных беспилотников.

Эксперты и комментаторы тогда отмечали, что украинские беспилотники поставили рекорд, поразив цели на удалении около 1200 километров от линии фронта.

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