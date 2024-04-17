Израиль призвал создать глобальную антииранскую коалицию 

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с министрами иностранных дел Великобритании и Германии в Иерусалиме призвал мир объединиться для «решительных» действий против Ирана. Об этом Герцог сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Весь мир должен решительно и дерзко работать против угрозы со стороны иранского режима, который стремится подорвать стабильность всего региона», — говорится в заявлении президента.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее британский коллега Дэвид Кэмерон стали первыми западными дипломатами, которые посетили Израиль после иранской атаки в минувшие выходные.

Тогда Иран обстрелял Израиль беспилотниками и крылатыми ракетами в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран выпустил более 300 ракет и дронов, 99% которых были перехвачены. Из них, согласно The Intercept, американские военные сбили более половины.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также призвал своих коллег из Германии и Великобритании объявить Корпус стражей исламской революции (ключевое военно-политическое формирование Ирана) террористической группировкой.

В то же время США и их союзники планируют расширить санкции в отношении Ирана, надеясь таким образом отговорить Израиль от серьезной эскалации в регионе.

На фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа военный совет Израиля соберется в среду, чтобы решить каким будет ответ на иранский обстрел.

Как сообщил Кэмерон во время визита в Иерусалим, израильское руководство уже «приняло решение действовать» в ответ на удар Ирана.

«Мы надеемся, что это будет сделано таким образом, чтобы как можно меньше способствовать эскалации ситуации», — добавил он.

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