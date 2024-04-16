Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру недалеко от Земли

Астрономы обнаружили крупнейшую в своем классе черную дыру в Млечном пути, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Astronomy & Astrophysics. Черная дыра под названием BH3 находится в двух тысячах световых лет от Земли, а ее масса в 33 раза превышает массу Солнца.

«Это полная неожиданность. Это самая массивная черная дыра звездного происхождения в нашей галактике и вторая ближайшая [к Земле] из обнаруженных на данный момент», — сказал астроном и член коллаборации Gaia в Парижской обсерватории Паскуале Пануццо.

Астрономы обнаружили BH3, изучая данные с космического телескопа Gaia. Он был запущен Европейским космическим агентством в 2013 году для создания 3D-карты звездного неба. Ученые заметили колебание одной из звезд в созвездии Орла. Оно указывало на то, что звезду притягивает к себе черная дыра. Дальнейшие наблюдения с телескопа Европейской южной обсерватории в чилийской пустыне Атакама подтвердили массу BH3 и орбиту звезды, которая обращается вокруг нее раз в 11,6 лет.

В Млечном пути есть десятки объектов, масса каждого из которых превышает массу Солнца примерно в 10 раз. Самая впечатляющая черная дыра Млечного пути называется «Стрелец А» — она в 4,2 миллиона раз тяжелее Солнца. «Стрелец А» находится в самом сердце галактики, однако его нельзя сравнивать с BH3, так как он образовался не в результате взрыва звезды, а из колоссальных облаков пыли и газа.

The Guardian отмечает, что несмотря на огромный размер и массу, черные дыры чрезвычайно трудно обнаружить — у большинства из них нет вращающихся вокруг них звезд, поэтому они практически невидимы.

Ранее ученые рассказали, что до конца сентября этого года с Земли можно будет увидеть вспышку в созвездии Северной Короны. Когда именно это случится, исследователи рассчитать не могут, однако явление будет длиться несколько дней. По яркости это будет похоже на Полярную звезду.

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