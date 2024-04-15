На Земле увидят взрыв звезды 

В созвездии Северной Короны, которое находится в трех тысячах световых лет от Земли, вскоре должна появиться так называемая «новая» звезда. Вспышка будет заметна невооруженным глазом, сообщает Би-би-си со ссылкой на сотрудников NASA.

По словам собеседников издания, созвездие Северной Короны — это система, в которой две звезды вращаются вместе вокруг общего центра масс. Одна из них — это белый карлик (звезда размером примерно с Землю, но с массой почти как у Солнца), другая — красный гигант, доживающий свой срок. Когда на гиганте повышается температура и давление, он начинает сбрасывать свои внешние слои, а белый карлик собирает это вещество на своей поверхности. В конце концов атмосфера карлика нагревается настолько, что в ней начинается термоядерная реакция, которая приводит к вспышке, видной с Земли, объясняют на сайте NASA. Этот взрыв и называется «новая».

Би-би-си называет это редким космическим явлением: вспышки в созвездии Северной Короны происходят примерно раз в 80 лет, последний раз это было в 1946 году. Ожидается, что взрыв произойдет не позднее сентября этого года.

«Я весьма взволнован. Эта штука похожа на комету Галлея — та тоже прилетает раз в 75-80 лет, — но “новым” журналисты уделяют куда меньше внимания. Мы знаем, что перед тем, как стать “новой”, примерно на год звезда тускнеет, а Тау Северной Короны (белый карлик в двойной системе) начала тускнеть еще в марте 2023 года, поэтому мы считаем, что она взорвется не позже конца сентября», — сказал один из руководителей NASA Уильям Джей Кук.

По словам профессора кафедры физики и астрономии Университета Джонса Хопкинса Мередит Макгрегор, обычно такие взрывы происходят раз в несколько тысяч лет. «Но Тау Северной Короны, похоже, делает это гораздо быстрее, что делает ее исключительной», — добавила она.

Вспышку будет видно с Земли невооруженным глазом. Как пишет Би-би-си, по яркости она будет похожа на Полярную звезду. По словам Уильяма Кука из NASA, взрыв будет виден на протяжении как минимум нескольких дней, может быть, и в течение недели. Чтобы увидеть вспышку, нужно найти на небе созвездие Северная Корона — это небольшая полукруглая дуга возле Геркулеса и Волопаса.

При этом технически новая звезда при взрыве не формируется, сказала Макгрегор из Университета Джонса Хопкинса: «Это звезда, которая уже существует. Она там была всегда, но для нас это выглядит так, будто внезапно появилась новая звезда, потому что обычно мы не можем ее увидеть. Белые карлики настолько малы, что невооруженным глазом их не разглядеть. Временно увидеть их нам помогает именно идущая там реакция термоядерного синтеза. Любой сможет выйти ночью из дома и найти ее на небосклоне», — объяснила она.

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