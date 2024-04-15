Союзники Израиля столкнулись с обвинениями в геноциде палестинцев из-за поставок оружия

Союзники Израиля сталкиваются с обвинениями в геноциде жителей сектора Газа и поддержке военных преступлений из-за того, что они продолжают поставлять ему оружие. Об этом пишет The New York Times. Многие партнеры страны уже прекратили ее военную поддержку.

На прошлой неделе в Международном суде ООН состоялись заседания по иску Никарагуа к Германии о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. Поводом стали продолжающиеся поставки оружия из Германии в Израиль. На суде представители ФРГ отвергли обвинения в геноциде, заявив, что Берлин «делает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства как перед израильским, так и палестинским народом». Тем не менее, эти обвинения задели немецкие власти, учитывая преступления Германии во время Второй мировой войны, пишет NYT. По информации издания, в 2023 году страна одобрила экспорт оружия в Израиль на сумму около 353 миллионов долларов.

«Через часть немецкого общества прошла эмоциональная волна — многие люди поддержали либо одну, либо другую сторону конфликта», — сказал директор по исследованиям Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Меллинг. Однако он не уверен, что общественная антипатия к Израилю в итоге приведет к прекращению поставок оружия со стороны Германии. По словам Меллинга, общий объем этих поставок и так находится на «поразительно низком» уровне.

Вскоре после слушаний в Международном суде ООН нью-йоркский конгрессмен от демократов Грегори Микс заявил, что может заблокировать сделку на 18 миллиардов долларов по продаже Израилю истребителей F-15. По его словам, это произойдет, если ему не предоставят доказательств того, что палестинские мирные жители не будут подвергаться бомбардировкам этим оружием.

Под давлением также оказался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет NYT. На очередном брифинге журналисты потребовали от него отчета о результатах проверки, которую провело правительство: британские власти пытались понять, нарушил ли Израиль международное гуманитарное право во время наступления в Газе. Кэмерон ответил двусмысленно, отмечает издание. Он выступил в защиту Израиля и сказал, что правительство не давало рекомендаций прекратить экспорт оружия. В то же время он добавил, что располагает лишь «последней оценкой» ситуации.

По данным подконтрольных ХАМАС органов здравоохранения Газы, на которые ссылается NYT, за последние полгода там погибло более 33 тысяч человек, включая 13 тысяч детей. На фоне роста числа жертв поставки оружия Израилю прекратили Бельгия, Канада, Италия, Нидерланды и Испания.

Израиль отвергает обвинения в геноциде. Власти страны говорят, что защищают ее от боевиков ХАМАС, которые атаковали Израиль 7 октября. Тогда погибли около 1200 человек.

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Основными источниками военной поддержки Израиля остаются Германия и США, отмечает издание со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира. По его информации, на долю этих стран приходится 95% поставленных Израилю систем вооружения. Крупнейшим экспортером остается Вашингтон: в 2016 году США обязались предоставить Израилю 10-летний пакет военной помощи на сумму в 38 миллиардов долларов.

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