Мэр Орска прокомментировал отъезд сына в Саудовскую Аравию

Мэр Орска Василий Козупица прокомментировал информацию об отъезде своего сына Николая в Саудовскую Аравию и покупке им квартиры в Дубае. Видео с его заявлением опубликовало издание «Урал56.Ру».

Козупица-старший рассказал, что его сын Николай закончил вуз по специальности инженера-технолога с отличием, после чего «10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях». Недавно его пригласили на работу в Саудовскую Аравию, куда он и переехал с семьей, сказал его отец.

«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами и я этого, кстати, ни от кого не скрывал. А моя жена всегда со мной и вместе со мной переживает эти трудные времена», — добавил Василий Козупица.

Ранее команда Алексея Навального опубликовала расследование, в котором говорилось, что Козупица-младший переехал в Саудовскую Аравию осенью 2023 года, а месяц назад купил 91-метровую квартиру в элитном ЖК Дубая за 33 миллиона рублей. Эта информация была опубликована на фоне того, как Орск, который возглавляет его отец, затопило после прорыва дамбы.

Дамбу прорвало 5 апреля, в результате затопленными оказались несколько тысяч домов. Незадолго до аварии Василий Козупица утверждал, что он осматривал конструкцию, и говорил, что ситуация с уровнем воды находится под контролем. В минувшие выходные уровень воды в Орске начал снижаться, однако местные жители столкнулись с нехваткой питьевой воды. Им приходится часами стоять в очереди, чтобы получить ее.

Губернатор Оренбургской области распорядился выплатить пострадавшим жителям Орска по 10 тысяч рублей. Мэр Орска Козупица заявил, что пострадавшие получат по 100 тысяч в качестве «поддержки от правительства». Тем не менее в интернете появилась петиция с требованием отставки градоначальника. Ее подписали более трех тысяч человек.

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