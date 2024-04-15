Сын мэра затопленного Орска уехал в Саудовскую Аравию и купил квартиру в Дубае

Сын мэра затопленного Орска Николай Козупица купил квартиру в элитном жилом комплексе в Дубае. Сделка произошла месяц назад, выяснила «Команда Навального», изучив соцсети его семьи.

Соратники оппозиционера рассказали, что новоприобретенная недвижимость Козупицы-младшего находится в ЖК Binghatti Nova — на его территории есть бассейн и тренажерный зал. Купленная в прошлом месяце 91-метровая квартира стоит около 33 миллионов рублей, отмечает «Команда Навального».

Также сотрудники ФБК выяснили, что в октябре 2023 года семья Козупицы-младшего переехала в Саудовскую Аравию. Об отъезде из России в своих соцсетях подробно рассказала жена Николая Козупицы Наталья. Она показала фотографии их водительских прав, полученных в новой стране, а также документы о виде на жительство для всей семьи. Кроме прочего Наталья Козупица рассказала, что их дети пошли в детский сад и местную школу, где обучаются по Британской системе.

По информации соратников Навального, действующий мэр Орска Василий Козупица поддерживает отношения с сыном Николаем. В перерывах между работой на посту главы города Василий Козупица возглавлял орский ЧОП, который записал на своего сына. Козупица-старший значился совладельцем этой компании вплоть до конца прошлого года.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. После этого в городе затопило несколько тысяч домов. Незадолго до этого мэр Василий Козупица утверждал, что он осматривал дамбу, и называл растущий возле нее уровень воды нормальным явлением. Генподрядчик строительства дамбы обвинил в ее прорыве грызунов. Козупица отверг эту версию и сказал, что причиной прорыва стал сильный паводок.

Жители Орска запустили петицию с требованием отставки Василия Козупицы. Ее подписали более трех тысяч человек, сообщает «7х7».

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