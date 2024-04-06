Израиль и США привели свои войска в повышенную боевую готовность в ожидании удара Ирана

Израильские войска, а также размещенные на Ближнем Востоке американские военные приведены в повышенную боевую готовность в ожидании удара со стороны Ирана. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, американская разведка ждет военного ответа Ирана на удар израильских ВВС по посольству Ирана в Сирии, нанесенному 1 апреля. В спецслужбах полагают, что целью иранских военных может стать израильский дипломатический объект.

В свою очередь, источник телеканала CNN в американской администрации сообщил, что США и Израиль считают ответный удар Ирана «неизбежным» и ждут, что его целями могут стать не только израильские, но и американские объекты в регионе.

В связи с этим власти Израиля призвали из резерва военных специалистов по противовоздушной обороне, отменили отпуска в боевых подразделениях и глушат на территории страны сигналы спутниковой навигации GPS.

Источники NYT сообщили, что Иран также привел свои вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. Ранее лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал в соцсети X угрозы в адрес Израиля. «С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в агрессии против иранского посольства в Дамаске», — говорится в посте, написанном на иврите.

В свою очередь, американский телеканал CBS, ссылаясь на данные американской разведки, сообщил, что для нанесения ответного удара Иран планирует использовать беспилотники и крылатые ракеты. Информации о целях и времени предполагаемой атаки у американской разведки нет, однако там также полагают, что ответ Тегерана может быть «пропорциональным», то есть его целью станет израильский дипломатический объект.

Ранее из-за этой угрозы Израиль приостановил работу своих дипломатических миссий в нескольких странах и частично эвакуировал их персонал.

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске. Жертвами атаки, как сообщалось, стали по меньшей мере семь человек, в том числе командир подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Мохаммад Реза Захеди и генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

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