СМИ назвали удар Ирана по Израилю неизбежным

Потенциальное нападение Ирана на Израиль с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни. Об этом Bloomberg сообщили анонимные источники.

Агентство пишет, что Иран пригрозил нанести удар по Израилю в отместку за нападение на дипломатический комплекс в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные чиновники. Bloomberg отмечает, что Израиль не признал своей прямой причастности к атаке.

По словам источников агентства, иностранные дипломатические миссии уже готовятся к возможным ударам, составляя планы эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств. В то же время у собеседников Bloomberg нет данных о планах дипломатических миссий начать немедленную эвакуацию из Израиля.

Bloomberg утверждает, что правительство США передает Израилю разведданные. Как пишет агентство, администрация Байдена также дала понять, что готова поддержать страну в случае нападения Ирана. «Как я сказал премьер-министру Нетаньяху, наша приверженность безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана и его доверенных лиц железна», — приводит слова президента США агентство.

Собеседники Bloomberg, основываясь на данных европейской и американской разведки, заявили, что под удар попадут израильские правительственные и военные объекты, но гражданские объекты, как ожидается, не пострадают. Издание отмечает, что неизвестно, перейдет ли удар по Израилю в более масштабный и продолжительный военный конфликт, или этого удастся избежать.

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