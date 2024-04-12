Если роешь яму ведьме — копай под свой рост

Среди людей, осужденных в России за ложный донос, есть множество женщин, которые были жертвами домашнего насилия. Они выгораживают своих мужей — например, врут полицейским, что на них напали грабители на улице. В результате мужчины, избившие жен, наказания не несут, а в отношении женщин возбуждают уголовные дела. «Холод» рассказывает, как это происходит, на примере истории Веры Буяр из Свердловской области.

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Сожитель Александр Дмитриев пытался запретить Вере Буяр колдовать. Говорил, мол, нечего этим заниматься — не «богово» это дело. Вера ему велела под руку ей не лезть. Она и так делала «богово» дело, говорила она: чистила людей, ставила им защиту. Впрочем, могла и напакостить, когда надо — если человек того заслуживал.

Жить с этим мужчиной Вера Буяр — давно разведенная 51-летняя женщина из Верхней Пышмы, которая в свободное от основной работы время могла сделать приворот или навести порчу, — вообще не особо хотела. Ее уговорила дочь: «Что ты, мам, одна-то все сидишь? Поживи».

Познакомились они с Александром в 2015 году на заводе: он сварщик, она уборщица. «Пойдем с девчонками покурить — и он все за мной ходил, — вспоминает Буяр. — Я говорила: отстань от меня, я одна живу, мне не надо никого. Потом пьяный приехал ко мне домой на машине: “Я все, не могу без тебя”, стоит, ревет. Пустила его на кухню спать. И залез как-то вот: сюси-пуси, цветочки-говнечки, обнимашки-целовашки». Дмитриев стал часто к ней приезжать — и она смирилась. Так они прожили восемь месяцев.

А потом Александр ее избил. «Пришел, начал выкомуриваться. Да еще и с водкой», — говорит она. Сама Вера не пьет, но водка у нее дома водится: когда к ней обращаются люди и просят совершить ритуал, она использует алкоголь как подношение потусторонним силам, ставит бутылку под дерево. «Он напился, а я-то молчать не могу, мне то не нравится, се не нравится. Я говорю: “Ты со мной лучше не спорь. Уходи сразу спокойно, иначе разругаемся”. Нет, сидит, бутылку достал, давай пить. Я взяла водку да вылила. Ох, что было! Орал-орал, бегал-бегал — и дал в глаз».

От стресса у Веры Буяр поднялось давление. Вызвали скорую, а скорая — полицию. Александр бросился на колени, стал просить прощения и уговаривать Веру не говорить полицейским, что это он ее избил.

«Я думаю: ну ладно, че, не скажу. Живи пока», — вспоминает Буяр. Для полицейских она придумала историю о том, что на улице какие-то люди напали на нее и отняли кошелек.

Фото: архив Веры Буяр

Из-за повышенного давления Буяр положили в больницу. Выписавшись оттуда, она пришла в участок давать показания. И когда сотрудник полиции еще раз напомнил ей, что ложный донос — это преступление, призналась, что соврала.

«Будете на него заявление писать?» — спросил полицейский. «Да не буду, — сказала Буяр. — Бог накажет. Да и сама я накажу».

Полиция возбудила в отношении Буяр уголовное дело о ложном доносе. Суд приговорил ее к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Александр Дмитриев говорит, что выплатил этот штраф за нее: Вера Буяр тогда, по его словам, зарабатывала всего 11 тысяч рублей в месяц.

«Сама виновата, — рассуждает она о том, заслуживала ли приговора. — Защитила, заступилась за него сама, пожалела. Язык мой поганый».

Ситуация, в которой оказалась Вера Буяр, — не редкость. «Холод» обнаружил десятки случаев, когда женщин наказывают за ложный донос именно после того, как они соврали, пытаясь защитить избившего их мужа или бойфренда.

Обычно давать показания женщинам приходится из-за того, что после побоев они попадают в больницу, а медики обязаны ставить силовиков в известность, если видят, что человек подвергся насилию. Судьи чаще всего дают женщинам условные сроки или штрафы.

Когда к 34-летней Светлане Тужилкиной из Чапаевска приехала скорая, ее лицо было в запекшейся крови и гематомах, ее рвало, у нее болела голова и спина. Врачи диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и ушиб поясницы. Медикам женщина сказала, что травмы ей нанес сожитель. Он в тот момент тоже был в квартире — и охотно рассказал сотрудникам скорой, как приревновал Светлану и избил. Когда домой к ним пришли полицейские, Светлана решила защитить сожителя, велела ему молчать и соврала, что по дороге в магазин нарвалась на подростков, которые на нее напали. За ложный донос суд приговорил ее к 160 часам исправительных работ.

Многодетная мать из Вышнего Волочка Наталья Брызгалова сказала в полиции, что неизвестные на улице отняли у нее 500 рублей и избили. На самом деле избил ее муж. Суд назначил ей условное наказание.

Раузилю Гимазетдинову из Перми побил сожитель. Чтобы защитить его, она наврала, что какой-то молодой парень на улице подбежал к ней, ударил по лицу и выхватил сумку. Уголовное дело в ее отношении прекратили — но все равно оштрафовали на 10 тысяч рублей.

31-летняя Альбина Хамадулина из Качканара заявила, что на нее напали на улице и сорвали с ушей золотые серьги. На самом деле муж толкнул ее так сильно, что она ударилась головой о стену и попала в больницу. Суд приговорил ее к пяти тысячам рублей штрафа.

Лариса Белова из Кинешмы после того, как пришла в больницу с гематомами, ушибами и подозрением на сотрясение мозга, сказала полицейским, что какой-то мужчина избил ее на улице и отнял 500 рублей. На самом деле избил ее пьяный муж: он просил у нее денег на водку, а она не дала. Полиция возбудила в отношении нее уголовное дело по статье о ложном доносе, но суд освободил ее от наказания.

Уголовные дела о ложном доносе на женщин заводят сами полицейские — сразу же после того, как выясняют, что жертва соврала, пытаясь выгородить мужа. Несмотря на то, что в этот момент женщины сообщают о преступлении, у силовиков нет обязанности расследовать действия насильников. Дела по статье «Побои» — это дела так называемого частного обвинения: их заводят только в том случае, если заявление в полицию пишет сама потерпевшая. И только если жертва беспомощна и не может себя защитить, этим имеет право заниматься полиция.

После того как сожитель ее избил, Вера Буяр выгнала его из дома: «Все, собирай манатки и шурши». Дмитриев не сдавался. Ей пришлось менять замки и закрашивать надписи «Сука Вера», которыми были испещрены двери и стены ее дома. (Сам Дмитриев утверждает, что после побоев он еще год жил вместе с Буяр.)

Потом Буяр обнаружила, что из квартиры пропала дубленка, золотой браслет и деньги, скопленные на отпуск. Девчонки на заводе уговорили ее написать заявление в полицию — и Александра Дмитриева посадили на полтора года. Сам Дмитриев сказал «Холоду», что Буяр говорит неправду: ее побили неизвестные на улице, а сам он согласился принять вину на себя, «чтобы полицейские от нее отстали и не дергали: она ужас как боится полиции».

Фото: архив Веры Буяр

Почему она не стала писать заявление в полицию после побоев, Вера Буяр и сама толком не знает. Домашнее насилие для нее не было чем-то из ряда вон выходящим. Ее мать умерла, когда Вере было 10 лет. Отец пил и бил ее и брата: «Лупасил, только шуба заворачивалась». «Приведет друзей своих и бухает. А мы голодные. А жрать-то надо. Они пока напьются, один спит, второй курит, а я приду на кухню и стибрю у них банку кильки и хлеба. И под кроватью с братом ели. Увидит, что мы едим, — ремня получали».

С бывшим мужем, который тоже поднимал на нее руку, Вера дралась: однажды надела ему на голову сковороду горячей картошки, в другой раз покромсала ему руку ножом так, что увезли на скорой. Полиции он сказал, что порезался сам.

Конечно, бывают и настоящие случаи ложных доносов, когда женщины говорят, что их избили, хотя на самом деле побоев не было. Впрочем, и такое иногда случается от бессилия.

Мать двоих детей Александру Щербак из подмосковного Королева в 2017 году осудили на год условно за ложный донос. В решении суда говорится, что она во время ссоры с мужем специально шесть раз ударилась лицом о его голову — а потом зафиксировала гематомы под глазом в травмпункте и заявила полицейским, что муж ее избил.

Щербак, работавшая воспитательницей в детском саду, к тому моменту уже решила разводиться с мужем. Он изводил ее ревностью: установил на телефон приложение, которое родители используют для контроля над детьми, отслеживал ее местоположение и прослушивал разговоры с подругами. А когда выпивал, становился агрессивным: бил по лицу, толкал в стену, заламывал руки, хватал за волосы.

От мужа Александра, несколько лет просидевшая в декрете, полностью зависела финансово. Поначалу она не представляла, как жить с детьми без партнера, тем более что муж сам часто ей говорил, что «женщина с прицепом никому не нужна». После пощечин и тычков он просил прощения, так что Александра верила, что каждый раз станет последним: «Закрывала на это глаза, оправдывала его сама перед собой, разговаривала с ним — и никуда не обращалась».

После того как она объявила мужу, что хочет развода, он, по ее словам, почти перестал давать ей деньги — даже на детские нужды. «Несколько раз говорил в сердцах: “Детей ты не получишь”. Говорил, что прав тот, у кого есть деньги».

Очередной скандал произошел вечером, когда Щербак мыла полы в коридоре. Муж, по ее словам, дал ей несколько затрещин и схватил за предплечье так сильно, что от пальцев остались синяки. «Мне в голову пришла дурацкая идея его напугать, — вспоминает Александра. — Я ударилась об него сама лицом несколько раз, так что под глазом остался синяк. Я поняла, что в если я сниму побои на лице, то это поможет мне в будущем — я буду иметь какой-то рычаг, чтобы себя защитить».

Когда она обратилась в полицию, оказалось, что в комнате, где произошла драка, муж спрятал камеру видеонаблюдения. Запись с нее он отдал силовикам.

Александра вспоминает, как растерянно сказала дознавателю: «”Ведь он тоже меня ударил и до этого он тоже меня бил…” Дознаватель задал мне логичный вопрос: “А подавали ли вы раньше заявление?” И я поняла, что, действительно, сопротивляться [обвинению] бесполезно».

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Ситуация, в которой оказалась Александра, — еще более распространенная, чем то, что произошло с Верой Буяр. Только с начала 2023 года, по подсчетам «Холода», суды наказали за ложный донос 10 женщин, которые соврали полицейским, пытаясь отомстить мужчинам за домашнее насилие. Как правило, в таких делах женщины жалуются в полицию на то, что мужчины пытались их изнасиловать или угрожали убийством — а потом признаются, что на самом деле те «только» избили их.

Так, например, произошло с матерью двоих детей Еленой Ивановой из Удмуртии. Летом 2023 года она попросила у мужа банковскую карту, куда пришли детские пособия, чтобы купить продукты и одежду, — но тот ответил отказом. Начался скандал, муж разбил тарелку с супом о холодильник. Елена поскользнулась, упала в осколки и порезала ногу. После этого муж стал обвинять ее в том, что она слишком много пьет, и попытался выставить ее из квартиры: схватил за шею, за волосы, толкнул на пол и ударил кулаком в лоб. Она пошла в полицию — и соврала, что муж угрожал ей убийством. Суд признал Елену Иванову виновной и назначил ей семь тысяч рублей штрафа.

Хоть Вера Буяр не стала писать заявление в полицию после того, как сожитель ее избил, она все-таки наказала его — по-своему. «У меня фотки были, иглы у меня есть, свечки черные есть, — говорит она. — Он сейчас ходит, загибается. Я ему сразу сказала: если роешь яму ведьме, копай под свой рост. Вот и выкопал».

Теперь женщинам, которые приходят к ней, жалуются на побои в семье и просят решить их проблемы с помощью магии, Буяр, наученная собственным опытом, советует жаловаться в полицию. «Я им говорю: полюби в первую очередь сама себя. И в обиду сама себя не давай. Неважно, стукнул он тебя или не стукнул, — разворачивайся и тоже сковородкой еблысь. И пиши заявление. Тогда будет знать, на кого руку поднимать».